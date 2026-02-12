Clásicos intactos y nuevo material: Los Rancheros brillaron en El Trébol

La Fiesta de los Productores de Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional de El Trébol tuvo uno de sus puntos más altos el pasado fin de semana con la presentación de Los Rancheros, que ante una verdadera multitud repasaron sus grandes clásicos y adelantaron nuevo material.
En diálogo con la prensa, Meno Fernández, líder y voz de la histórica banda —autor de himnos como “Casualidad” y “Mujer”—, se mostró impactado por el marco de público y el crecimiento del evento.
Meno Fernández brilló con Los Rancheros en El Trébol: clásicos, material nuevo y una gira internacional en puerta
“Esta provincia es bastante ranchera y tenemos la suerte de visitarla cada tanto. Venir a El Trébol es retomar un lugar, y este parque que armaron es espectacular. Yo creo que esta noche se va a desbordar de gente y va a ser increíble para todos”, expresó.
El show del sábado ante unas 15 mil personas fue a pura adrenalina. La gente coreó cada clásico de la banda y se prendió cuando entonaron homenajes a “Los perros” como “Bajo la rambla”.
Clásicos, cuarteto y nuevas versiones
Durante el show, la banda hizo vibrar al público con canciones emblemáticas como “Sin Solución”, “El Che y los Rolling Stones”, “Mujer” y “Será”, en una comunión total con los fans.
Fernández también habló sobre una reciente y exitosa experiencia musical vinculada al cuarteto. “La invitación de La Konga fue increíble. Estamos hablando prácticamente del grupo número uno del cuarteto en la Argentina, a nivel nacional e internacional. Se engancharon con cinco canciones mías y reversionarlas fue espectacular”, contó.
El cantante explicó que se instaló varios días en Córdoba para grabar las nuevas versiones, una colaboración que tuvo gran repercusión en redes sociales y que permitió que los clásicos de Los Rancheros lleguen a nuevos públicos.
“La Radio”, el nuevo material
La banda atraviesa un gran presente y ya trabaja fuerte en su nuevo material discográfico, titulado “La Radio”, cuyo primer corte lleva el mismo nombre.
“Es un tema que habla un poco de la realidad de hoy y es también un homenaje a Juan Alberto Badía. Al final del tema se lo escucha decir unas palabras. Estamos felices con lo que está sucediendo”, explicó Fernández.
El músico recordó con emoción la figura de Badía como un pilar fundamental del rock nacional: “Fue, es y será fundamental. Mucha gente hizo su carrera gracias a él, que los difundió y los sacó a la luz”.
Un presente sólido y una gira por España
Actualmente, Los Rancheros cuentan en su formación con el guitarrista Sergio Boaglio, vecino de San Jorge, quien se sumó a la banda tras una audición y terminó consolidándose como parte clave del grupo. “Armamos un trío de voces que suena bárbaro. El grupo está en su mejor momento, sin duda”, afirmó el cantante.
De cara al resto del año, la banda continuará girando por el país y en mayo emprenderá una importante gira por España, donde además de sus shows habituales participarán en festivales de colectividades latinoamericanas.
“Hay una enorme comunidad de argentinos, paraguayos, peruanos, uruguayos y chilenos viviendo allá. Nos invitaron a llevar nuestra música y eso nos pone muy felices”, señaló.
Con clásicos que atraviesan generaciones, nuevas versiones que expanden su alcance y un presente artístico renovado, Los Rancheros volvieron a demostrar en El Trébol por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del rock nacional.