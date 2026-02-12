Multitudinaria y en crecimiento

El Trébol vivió tres noches históricas con la Fiesta de la Cerveza Artesanal

La 4° edición del evento reunió a miles de personas durante tres jornadas colmadas de gastronomía, música y entretenimiento. Participaron 35 carros cerveceros y gastronómicos, 220 feriantes y destacados artistas locales y nacionales.