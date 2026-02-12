El Trébol vivió tres noches históricas con la Fiesta de la Cerveza Artesanal
La 4° edición del evento reunió a miles de personas durante tres jornadas colmadas de gastronomía, música y entretenimiento. Participaron 35 carros cerveceros y gastronómicos, 220 feriantes y destacados artistas locales y nacionales.
La Fiesta de los Productores de Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional brilló en su 4° edición con una convocatoria masiva
La ciudad de El Trébol vivió tres noches inolvidables con la realización de la 4° edición de la Fiesta de los Productores de Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional, un evento que volvió a demostrar su crecimiento exponencial y su consolidación como uno de los grandes encuentros festivos de la región.
Con un predio colmado durante las tres jornadas, la fiesta combinó gastronomía, música y entretenimiento en una propuesta integral que convocó a miles de personas.
En total, participaron 35 carros gastronómicos y de cervezas artesanales de distintos puntos del país, que le dieron sabor y diversidad a cada noche. Además, el evento contó con 220 feriantes y un parque de diversiones que completó la experiencia para toda la familia.
Viernes folk y rave a cielo abierto
La apertura fue con la noche folk, que tuvo como protagonistas a los locales Amalaya y Legado de mi Tierra, quienes ofrecieron notables performances. El inicio formal estuvo a cargo del maravilloso Ballet El Trébol, que deslumbró con un impactante malambo sureño femenino.
Luego llegaron las destacadas actuaciones de Los del Horizonte y Positivo Folk, en una velada que celebró la música tradicional. La primera noche tuvo además un cierre pensado para los jóvenes, con una rave a cielo abierto que transformó el predio en una verdadera pista multitudinaria.
Sábado pop ante un predio desbordado
El sábado, con el predio literalmente desbordado, fue el turno de la noche pop. La banda local Nácar rindió un extraordinario homenaje al rock nacional, encendiendo al público desde temprano.
El momento central llegó con Los Rancheros, liderados por Meno Fernández, quienes hicieron valer su trayectoria con clásicos como “Será”, “Casualidad”, “Mujer” y “El Che y los Rolling Stones”, generando una comunión total con la multitud que cantó y bailó cada tema.
El cierre fue con lo que la organización denominó “La retro a cielo abierto más grande de Santa Fe”, a cargo de Daniel Delfino y su “Antología”. Los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90 hicieron bailar a una enorme multitud en una noche cargada de nostalgia y energía.
Un cierre tropical a puro baile
La tercera y última noche fue dedicada a la música tropical, con un predio nuevamente repleto. Las bandas locales Hugo y el Grupo Family y Toco y me voy estuvieron a la altura de una velada vibrante, preparando el clima para la presentación de Los Lirios, que provocaron el delirio de miles de fans.
El broche final estuvo en manos de DJ Dulce y DJ Feli, quienes cerraron una fiesta que ya quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad y la región.
Las noches del sábado y el domingo, tuvieron la apertura con Die Biermusikanten y el tradicional “Espiche” de la Oktober Fest de Villa General Belgrano. La pinchada de barril ante la multitud, entre polkas alemanas ya es un ritual de ésta fiesta, que buscará transformarse en 2027 en Fiesta Provincial.
Desde la organización, a cargo de la Dirección de Cultura y la Municipalidad de El Trébol, destacaron el impacto de la celebración:
“Fue una fiesta impactante, por organización, calidad gastronómica, una notable grilla de espectáculos y la multitud que llegó para disfrutar”.
Con una convocatoria masiva, una oferta gastronómica de primer nivel y espectáculos para todos los gustos, la Fiesta de los Productores de Cerveza Artesanal y Gastronomía Regional reafirmó su crecimiento sostenido y se posiciona como un evento clave en el calendario provincial, impulsando la producción local, el turismo y la identidad cultural de El Trébol.