Un hito para Sastre: la ciudad tendrá red de agua potable tras décadas de espera

El Gobierno provincial abrió las ofertas para una obra estratégica que demandará casi $3.000 millones e incluirá más de 40 mil metros de cañería, tres perforaciones y una nueva cisterna para abastecer a toda la planta urbana.

Con 14 ofertas presentadas, la Provincia licitó la obra de agua potable en Sastre
El Gobierno Provincial continúa desarrollando su plan de obra pública en todo el territorio santafesino y abrió las ofertas para la primera etapa de los trabajos del nuevo sistema de provisión de agua potable para Sastre y Ortíz, en el departamento San Martín.



El acto para una obra sin precedentes en Sastre fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien destacó que “estamos licitando una obra para llevar la conexión de agua a la última localidad con rango de ciudad en la provincia que no tenía agua potable”.

Declaraciones

Durante el acto licitatorio se presentaron 14 ofertas, por lo que Enrico agradeció a los representantes de las empresas participantes que siguieron el acto de licitación “por la confianza en el Gobierno de Santa Fe”, en un contexto en el que incluso “en la provincia de Buenos Aires hay algunas empresas que tienen todas las obras neutralizadas, Santa Fe hoy está licitando una obra más”.



En cuanto a la primera etapa de la obra, el proyecto de la Secretaría de Agua y Saneamiento incluye trabajos para la captación de agua subterránea mediante perforaciones profundas, el almacenamiento y cloración del agua, y construcción de la nueva red de distribución, todo ello con un plazo de ejecución de 14 meses.

En este sentido, el secretario del área, Leonel Marmiroli, contó que “vamos a construir una nueva red de distribución de agua para toda la planta urbana de la ciudad, sumando tres perforaciones, una nueva cisterna de 120 metros cúbicos, electrobombas sumergibles, más de 2.900 conexiones domiciliarias y más de 40 mil metros de cañería”.

Por su parte, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, dijo que “hoy estamos dando un paso fundamental en Sastre: era la única ciudad de la provincia que no tenía red de agua y que va ser agua potable cuando llegue el Acueducto Biprovincial que Santa Fe está construyendo con Córdoba”.



Finalmente, la intendenta de Sastre y Ortíz, Amero de Brunazzo, dejó en claro que “esto es un hito para nuestra ciudad. Tenemos la obra de gas, la obra de cloacas, y nos faltaba algo tan pero tan importante como es la obra del agua potable porque hoy dependemos de la Cooperativa para poder llevarla en bidones y no es lo mismo que servirla directamente desde la canilla”.

Las ofertas

La licitación para la primera etapa del nuevo sistema de agua potable para Sastre y Ortíz, contó con las ofertas y la participación de las siguientes empresas constructoras:

1) Capitel SA - $4.299.000.000

2) Bauber SA - $3.463.937.174

3) Proyección Electroluz SA - $2.897.000.000

4) Pilatti SA - $3.918.000.000

5) Pirámide SA - $3.389.936.615,83

6) S&D SA - $2.980.711.824,23

7) Coemyc SA - $3.566.000.000

8) Montaño SA - $3.823.000.000

9) Winkelmann SRL - $3.448.188.336,47

10) Werk Constructora SRL - $3.138.472.641,01

11) Pietroboni SA - $4.686.211..558,45

12) Izuco SA - $4.592.000.000

13) Duamak SA - $4.200.000.000

14) Menara SA - $4.114.000.000

San Martín
Lisandro Enrico

