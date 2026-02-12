#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
A dos semanas de su nacimiento

Cami Homs dejó ver la carita de Aitana por primera vez y enterneció a sus seguidores

La modelo, compartió una historia en Instagram donde mostró por primera vez la carita de la beba, fruto de su relación con José Sosa.

Cami Homs presentó a Aitana en redes.Cami Homs presentó a Aitana en redes.
Seguinos en
Por: 

En una historia publicada en las últimas horas, Cami Homs mostró el rostro de Aitana, nacida hace dos semanas, y la postal se multiplicó en comentarios y mensajes de cariño.

La foto que compartió la muestra relajada, al natural, sosteniendo a la recién nacida mientras descansa sobre un sillón en un espacio abierto, en un clima de intimidad cotidiana.

Aitana, por su parte, aparece con un enterito blanco delicado, detalle que también captó la atención de quienes siguieron la publicación y celebraron el “momento mamá” sin producción ni poses.

Primera vez: la modelo dejó ver la carita de la beba, nacida hace dos semanas, y la publicación generó una ola de ternura entre sus seguidores.Primera vez: la modelo dejó ver la carita de la beba, nacida hace dos semanas, y la publicación generó una ola de ternura entre sus seguidores.

En paralelo, la modelo también compartió una reflexión sobre cómo transita este presente: dijo que está feliz, enfocada en la beba y en “sus hermanitos”, y que de a poco vuelve a aparecer por redes tras recibir “miles de mensajes de amor”.

El mensaje de Homs a su comunidad, agradeciendo el cariño y contando cómo transita los primeros días con la recién nacida y la familia.El mensaje de Homs a su comunidad, agradeciendo el cariño y contando cómo transita los primeros días con la recién nacida y la familia.

Por ahora, no dio precisiones sobre cómo seguirá su agenda laboral: el artículo señala que no está definido si se dedicará de lleno a la crianza en estas semanas o si retomará compromisos profesionales y acuerdos comerciales.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro