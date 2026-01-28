Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

La modelo Cami Homs fue mamá nuevamente. Este martes 23 de enero nació Aitana, su primera hija junto al mediocampista José Sosa. La noticia fue confirmada por medios nacionales.
La noticia fue recibida con gran alegría por parte de sus seguidores y familia, mientras la pareja atraviesa un presente consolidado tras un año de relación.
La modelo Cami Homs fue mamá nuevamente. Este martes 23 de enero nació Aitana, su primera hija junto al mediocampista José Sosa. La noticia fue confirmada por medios nacionales.
Para Homs, Aitana es su tercer hija, ya que es madre de Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con el futbolista Rodrigo De Paul. En el caso de José Sosa, también suma otra hija a su familia ensamblada.
Cami Homs y José Sosa blanquearon su relación en marzo de 2025. Desde entonces, mantuvieron un vínculo de bajo perfil, lejos del ruido mediático que había rodeado a la modelo tras su separación de De Paul.
Con el correr de los meses, la pareja comenzó a mostrarse más unida, compartiendo viajes y momentos familiares. La noticia del embarazo se conoció a mediados de 2025, y desde entonces ambos compartieron la dulce espera con cierta discreción, priorizando la intimidad.
Durante todo el embarazo, Cami Homs se mostró activa en redes sociales, compartiendo algunas imágenes de la dulce espera y reflexiones sobre la maternidad. Si bien optó por mantener cierta reserva, especialmente respecto a su vida con José Sosa, dejó ver la emoción que le generaba volver a ser mamá.
La modelo también recibió el apoyo constante de su familia y de sus seguidores, quienes la acompañaron con mensajes positivos a lo largo de todo el proceso.
Por su parte, José Sosa, de 38 años, atraviesa una etapa distinta en su carrera futbolística, ya sin club tras su paso por Estudiantes de La Plata. Alejado de los focos deportivos, priorizó el acompañamiento durante el embarazo y se mostró más presente en la vida personal.
Con Aitana, el futbolista suma una nueva hija y se afianza su vínculo con Homs, con quien construye una familia ensamblada lejos de la exposición mediática que ella tuvo en años anteriores.
Aitana llega para coronar un vínculo que se fortaleció con el tiempo. Mientras Cami Homs se prepara para una nueva etapa como madre, el nacimiento fue celebrado también por figuras del espectáculo y el deporte. La pequeña ya es protagonista en redes, y su llegada suma un nuevo capítulo a la historia personal de una de las modelos más seguidas del país.
Cami Homs ha logrado construir una identidad propia en los medios y redes sociales, más allá de su anterior relación con Rodrigo De Paul. Con una comunidad activa de seguidores en Instagram, campañas publicitarias y presencia en eventos de moda, la modelo consolidó su lugar como influencer y figura pública.
El nacimiento de Aitana marca también un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, donde combina maternidad, trabajo en redes y una imagen que genera alto interés mediático.