#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este jueves

Santa Fe bajo alerta naranja: cuánto llovió y qué se espera para el resto del día

Las primeras mediciones oficiales marcaron precipitaciones desiguales en distintos puntos de la ciudad, con ráfagas intensas y un pronóstico que anticipa condiciones inestables durante toda la jornada.

El cielo permanecerá cubierto y con chances de nuevas precipitaciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El cielo permanecerá cubierto y con chances de nuevas precipitaciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

La Municipalidad de Santa Fe difundió este jueves los primeros registros oficiales de precipitaciones, con datos relevados hasta las 06:45, en el marco de una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y la vigencia de una alerta naranja.

Mirá tambiénActivan el protocolo ante la posibilidad de abundante caída de lluvia sobre Santa Fe

De acuerdo con el informe, los acumulados de lluvia variaron según la zona de la ciudad. Los valores registrados fueron los siguientes:

  • DOAE (COBEM): 4.50 mm
  • Centro: 4.75 mm
  • Delegación Alto Verde: 7.75 mm
  • CIC Facundo Zuviría: 2.50 mm

Además de los milimetrajes acumulados, se informó una intensidad máxima de lluvia de 36.00 mm por hora, registrada en el área céntrica a las 06:40, lo que refleja un episodio de precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo.

En cuanto a las condiciones de viento, el reporte oficial indicó una ráfaga máxima de 46.3 kilómetros por hora, con dirección suroeste, registrada en la Delegación Alto Verde a las 06:45.

Crédito: Guillermo Di Salvatore.Las lluvias se registraron desde la madrugada en la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Para el resto de la jornada, el pronóstico mantiene una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 100%. El viento predominante será del sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.

En este contexto rige una alerta naranja, que contempla la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y eventual caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones mientras persistan estas condiciones.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro