Santa Fe bajo alerta naranja: cuánto llovió y qué se espera para el resto del día
Las primeras mediciones oficiales marcaron precipitaciones desiguales en distintos puntos de la ciudad, con ráfagas intensas y un pronóstico que anticipa condiciones inestables durante toda la jornada.
El cielo permanecerá cubierto y con chances de nuevas precipitaciones. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La Municipalidad de Santa Fe difundió este jueves los primeros registros oficiales de precipitaciones, con datos relevados hasta las 06:45, en el marco de una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y la vigencia de una alerta naranja.
De acuerdo con el informe, los acumulados de lluvia variaron según la zona de la ciudad. Los valores registrados fueron los siguientes:
DOAE (COBEM): 4.50 mm
Centro: 4.75 mm
Delegación Alto Verde: 7.75 mm
CIC Facundo Zuviría: 2.50 mm
Además de los milimetrajes acumulados, se informó una intensidad máxima de lluvia de 36.00 mm por hora, registrada en el área céntrica a las 06:40, lo que refleja un episodio de precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo.
En cuanto a las condiciones de viento, el reporte oficial indicó una ráfaga máxima de 46.3 kilómetros por hora, con dirección suroeste, registrada en la Delegación Alto Verde a las 06:45.
Las lluvias se registraron desde la madrugada en la ciudad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Para el resto de la jornada, el pronóstico mantiene una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 100%. El viento predominante será del sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día.
En este contexto rige una alerta naranja, que contempla la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y eventual caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones mientras persistan estas condiciones.