Desde la Municipalidad

Activan el protocolo ante la posibilidad de abundante caída de lluvia sobre Santa Fe

Posible inestabilidad y lluvias intermitentes marcarán el resto de la semana, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Recomiendan mantener limpias las veredas y alcantarillas. “No hay puntos críticos”, dijo Mariano Cabal, desde el Muncipio.