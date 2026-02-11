Activan el protocolo ante la posibilidad de abundante caída de lluvia sobre Santa Fe
Posible inestabilidad y lluvias intermitentes marcarán el resto de la semana, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Recomiendan mantener limpias las veredas y alcantarillas. “No hay puntos críticos”, dijo Mariano Cabal, desde el Muncipio.
La Municipalidad ordenó a las cuadrillas mantener liberadas de residuos las alcantarillas.
Archivo.
La ciudad de Santa Fe enfrentará lo que queda de la semana con condiciones climáticas variables, con probabilidad de lluvias y tormentas en varios días hasta el próximo domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado recientemente.
Según las previsiones del tiempo, entre este miércoles y el domingo se alternarán jornadas con posibilidad de precipitaciones y días con mayor estabilidad y sol. El SMN y otros modelos anticipan lluvias y actividades tormentosas especialmente hacia este miércoles y el jueves, y el fin de semana, con noches húmedas y días cálidos, típicos de esta época del año.
En tanto que para el jueves la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas es alta, con condiciones inestables durante varias horas del día, incluso con alerta amarilla vigente en algunos tramos por tormentas de intensidad variable, acompañadas de abundante agua en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente. Hacia el viernes, se espera una mejoría temporal con cielo más despejado y sin lluvias significativas, aunque persiste la humedad.
Cambio de pronóstico
“Los modelos cambiaron recientemente”, advirtió Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe. Inicialmente se esperaban acumulados bajos, de unos 20 mm para el jueves, “pero los nuevos modelos indican que podríamos estar entre los 25 y 40 mm, con algunos pronósticos llegando a los 50 mm. Ante esta posibilidad, decidimos activar el protocolo”, informó.
Previamente “veníamos realizando limpiezas en puntos críticos sin activar el protocolo porque eran lluvias menores (de 5 a 10 mm), pero ahora la situación cambió”, explicó luego Cabal.
-¿Cuál es el punto crítico que advierten y que debe atenderse inmediatamente?
-No hay un punto crítico único, sino que vamos detectando lugares con microbasurales o inconvenientes de drenaje anteriores. Prestamos atención directa a las bocas de tormenta que habitualmente acumulan más basura. Estos lugares ya están observados para reforzarlos cuando activamos el protocolo, a pesar de que la Subsecretaría de Recursos Hídricos trabaja en el mantenimiento y desobstrucción durante todo el año.
El finde
El sábado 14 podría volver la inestabilidad con tormentas eléctricas durante la jornada, mientras que el domingo 15 las condiciones seguirán siendo húmedas, con chances de lluvias y actividad eléctrica, aunque con períodos de mejora en la tarde. En general, las temperaturas se mantendrán en rangos cálidos, con máximas cercanas a los 30 °C en la mayoría de los días.
Cómo sigue
Los modelos climáticos muestran que también existe potencial de precipitaciones intermitentes incluso al inicio de la próxima semana, lo que sugiere que la lluvia será un factor importante para el desarrollo de actividades al aire libre en los próximos días.
Este escenario es típico del verano en la región, con episodios de lluvias aisladas o tormentas intercalados entre días cálidos y húmedos, y se recomienda a la población mantenerse informada mediante los pronósticos del SMN y seguir actualizando la información meteorológica conforme se acerquen las fechas con mayor probabilidad de precipitación.
Recomendaciones
Ante las alerta meteorológicas, se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.
Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se sugiere realizar acciones de descacharrado en patios y jardines, vaciando o descartando recipientes donde pudiera haberse acumulado agua.
Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.