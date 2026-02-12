Avanza la construcción de 27 viviendas en San Jorge con una inversión de $1.600 millones

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, avanza a paso firme en la etapa final de construcción de 27 viviendas en el sector noroeste de la ciudad de San Jorge, departamento San Martín.
El Gobierno provincial informó que la obra, paralizada durante 15 años en materia habitacional en la ciudad, ya alcanza un 80% de ejecución y beneficiará a 27 familias del sector noroeste.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, avanza a paso firme en la etapa final de construcción de 27 viviendas en el sector noroeste de la ciudad de San Jorge, departamento San Martín.
El proyecto cuenta con una inversión provincial que supera los $ 1.600 millones.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó: “Tenemos la decisión política de sostener y acelerar la obra pública en todo el territorio, y estas 27 viviendas buscan dar respuestas reales a una demanda histórica de los vecinos, demostrando que con una administración eficiente los recursos vuelven en soluciones para la gente”.
“Por eso desde el gobierno provincial reafirmamos nuestro compromiso de completar cada obra iniciada, transformando inversiones en hogares y cumpliendo con el objetivo de fortalecer el acceso a la vivienda en cada rincón de la bota santafesina”, destacó Enrico.
Por su parte, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, valoró el impacto regional de la obra:
“Estamos mejorando la vida de los vecinos de San Jorge; hace más de 15 años no se veía una intervención de esta escala. Esto es trabajar para dignificar y sacar adelante a nuestro departamento. Todos juntos hacemos de nuestras localidades lugares cada vez mejores para vivir”.
En sintonía, el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, valoró el impacto de la obra para la comunidad.
“Para nuestra ciudad, tener este plan de viviendas es un hecho trascendental. Agradecemos al gobernador Pullaro y al ministro Enrico por haber escuchado nuestro pedido y priorizado esta obra que hoy es una realidad. Esto no solo soluciona el déficit habitacional, sino que también dignifica a 27 familias que esperaron durante años por su hogar”.
El proyecto habitacional presenta actualmente un avance del 80%. Las unidades corresponden al prototipo de Núcleo Básico de dos dormitorios, que incluye cocina-comedor, baño, lavadero y las instalaciones completas de gas, electricidad y agua.
Sobre las especificaciones técnicas, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, detalló: “Durante el último mes los trabajos se concentraron en la infraestructura de cloacas y red vial. En las viviendas, avanzamos con revoques, colocación de aberturas, cielorrasos y las tareas finales en instalaciones eléctricas y de agua”.
Asimismo, Crivelli destacó que “la ejecución de estos planes en la provincia es clave para una política de vivienda equilibrada. Estos proyectos no solo generan empleo local y dinamizan la economía regional, sino que también promueven el arraigo, garantizando que las familias puedan desarrollarse en su propia comunidad”.