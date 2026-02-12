#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Mismo valor de diciembre

La inflación de enero en Santa Fe sostuvo un 2,6%: cuáles productos subieron más

Dentro de las categorías de mayor aumento se encuentran los alimentos y bebidas y la atención médica.

Las verdulerías sufrieron los mayores incrementos. Crédito: Archivo El LitoralLas verdulerías sufrieron los mayores incrementos. Crédito: Archivo El Litoral
Seguinos en
Por: 

Este jueves por la mañana se dio a conocer el índice de inflación del mes de enero de 2026 en la provincia de Santa Fe.

Mirá tambiénLa paritaria de la administración central sigue el próximo miércoles

En base al informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio santafesino en el primer mes del año fue de 2,6%, con una variación interanual de 32,4%.

La inflación del mes de enero de 2026. Crédito: IPECLa inflación del mes de enero de 2026. Crédito: IPEC

Se trata del mismo valor obtenido en diciembre de 2025, donde había alcanzado un 33% de acumulado anual.

Dentro de los datos brindados por el IPEC, se destaca al rubro Alimentos y Bebidas como el de mayor incremento con un 4,1%, situación similar a la inflación nacional, donde esta categoría subió 4,7%.

Los incrementos por rubro. Crédito: IPECLos incrementos por rubro. Crédito: IPEC

En alimentos, el aumento más grande lo tuvo el tomate redondo con 73% en comparación a diciembre. Luego se ubican la papa con 39%, manzana deliciosa con 28% y lechuga con 24%.

Mirá tambiénLa paritaria docente también pasó a un cuarto intermedio en Santa Fe

El otro ítem de mayor incremento fue la atención médica, donde el aumento fue del 3%. A nivel nacional, el INDEC brindó una de 2,3%.

Indumentaria fue el de los incrementos más bajos con 0,6%, seguido de educación con 0,8%.

Paritarias

El valor se da a conocer horas después de la primera ronda de negociaciones de la paritaria central entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y representantes gremiales.

Para ambos casos, las negociaciones continuarán el próximo miércoles, ya con cifras oficiales sobre la mesa.

Este jueves es el turno de la paritaria de salud, que en horas del mediodía tendría su primer balance de discusión.

La inflación de enero en Santa Fe by El Litoral

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Inflación
Ministerio de Economía

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro