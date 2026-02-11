La paritaria docente también pasó a un cuarto intermedio en Santa Fe

El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, y el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, mantuvieron en la tarde de este miércoles la primera reunión paritaria del año con representantes de la docencia santafesina.
La primera reunión formal no tuvo propuesta salarial y seguirá la próxima semana. El ministro de Educación José Goity aseguró que “se está trabajando” para acercar una oferta “adecuada” de cara al inicio de clases el próximo 2 de marzo.
El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, y el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, mantuvieron en la tarde de este miércoles la primera reunión paritaria del año con representantes de la docencia santafesina.
En inicio de la ronda de negociaciones, autoridades y representantes gremiales conformaron las comisiones técnicas y pasaron pasaron a un cuarto intermedio con la intención de reunirse la próxima semana con una oferta salarial formal.
Tras el encuentro en la sede de la cartera laboral de la capital provincial, el ministro Goity encuadró la discusión salarial en un escenario más amplio, reconociendo que “en todo el país hay un nivel de conflicto muy importante, y eso claramente impacta en el docente santafesino. De nuestra parte, trabajamos para procurar las soluciones". Y en ese sentido recalcó: "Vamos a hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer”.
Consultado sobre si la idea es que el próximo miércoles ya exista una propuesta, resaltó que “el gobierno está trabajando en una propuesta, el Ministerio de Trabajo trabaja junto al Ministerio de Economía y mucho para hacer una propuesta en función de las posibilidades, pero que sea la mejor propuesta posible”.
Respecto al suplemento por asistencia, indicó: “Todas nuestras políticas están siempre en permanente revisión. Es un suplemento por asistencia que no solo lo perciben los docentes sino también los asistentes escolares, los secretarios, los directivos. Un suplemento que el resto del empleo público no tiene”.
Sumó que “el premio es un sobresueldo exclusivo para los docentes por encima del acuerdo paritario que se paga a todos los empleados públicos porque reconocemos el valor de su tarea.
Del lado sindical, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, manifestó que esperaban en esta primera reunión una propuesta para analizar y enumeró planteos: “cláusula gatillo, acumulado del 33% de inflación, derogación del presentismo, pago automático a los jubilados, suspensión del aporte solidario, convocatoria de concurso y traslado, analizar la situación en las juntas médicas”.
Por su parte, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, sostuvo que se mantiene la vocación de negociar salario y condiciones de trabajo, pero cuestionó que “de parte del gobierno hay una actitud refractaria, que no escucha y que está en su postura”. En ese marco, volvió sobre dos puntos sensibles del temario: el presentismo, el poder adquisitivo y el funcionamiento de las juntas médicas con énfasis en la salud mental.
Como se había anticipado, el Ejecutivo reabrió la discusión salarial con los gremios por la mañana con los gremios estatales. Las primeras reuniones se dieron a 24 horas de conocerse el índice de inflación provincial de enero, que difundirá el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, tras el dato del 2,9% inforado por el INDEC en medio de la polémica por la renuncia de su titular y la decisión de suspender el cambio de metodología en la medición.
El compromiso del gobierno provincial es que “las clases comience con normalidad”, mientras se evalúa cómo cerró el 2025 en términos salariales y si hay que corregir “eventuales desfasajes” entre inflación y aumentos otorgados.
Bajo esa lógica se pasó la discusión para la semana próxima, a la espera de que haya sobre la mesa una propuesta salarial para que los gremios puedan evaluar antes del inicio del ciclo lectivo 2026 previsto para que comience el próximo 2 de marzo.