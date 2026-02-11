Se abrió la ronda de negociaciones

La paritaria docente también pasó a un cuarto intermedio en Santa Fe

La primera reunión formal no tuvo propuesta salarial y seguirá la próxima semana. El ministro de Educación José Goity aseguró que “se está trabajando” para acercar una oferta “adecuada” de cara al inicio de clases el próximo 2 de marzo.