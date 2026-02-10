#HOY:

Con el IPC cuestionado

El INDEC midió 2,9% de inflación en enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al primer mes del 2026, tras la polémica por la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión del cambio de metodología.

La división de mayor suba en el primer mes del 2026 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó 4,7%.
La inflación de enero de 2026 en la Argentina fue del 2,9%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El primer dato del año otorgado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conoce bajo cuestionamientos tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo estadístico por la decisión del Gobierno de suspender la puesta en marcha de la nueva medición que tendría que haberse comenzado a aplicar desde este mes.

En su lugar fue designado el segundo en la estructura, Pedro Lines, oficializado mediante el decreto 91/2026 del Boletín Oficial, siendo el de este martes su primer informe en el cargo, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.

Así, de acuerdo a los valores dados a conocer por el INDEC para enero de 2026, la inflación mensual se ubicó por encima del umbral de dos puntos porcentuales por quinto período consecutivo.

El año pasado había cerrado con una senda ascendente en el segundo semestre del año tras haber alcanzado en mayo (1,5%) un piso a valores del 2020. En julio y agosto se dieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3%, respectivamente, noviembre llevó la cifra a 2,5% y diciembre alcanzó a 2,8%.

En la comparación interanual, el IPC de enero fue del 32,4%, registrando un principio de rebote tras las bajas que se fueron registrando por arrastre mes a mes a lo largo del año. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre y 31,5% en diciembre.

La discusión se da, además, con una misión del FMI en Buenos Aires para monitorear metas del programa por US$ 20.000 millones y con un desembolso de US$ 1.000 millones en juego. Se estima que no habrá sobresaltos por el frente fiscal y el foco estará puesto en la dinámica de reservas, pero la credibilidad estadística se impuso porque el nuevo IPC era una recomendación del Fondo —con asistencia técnica incluida— y el Gobierno había asentado el compromiso de publicarlo a fines de 2025.

Composición

En el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En la segmentación por rubros, la división con mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que marcó 4,7%, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

asdasdVariación de las 12 divisiones del IPC en enero del 2026, según INDEC.

Por arriba del promedio nacional estuvieron también las divisiones de Restaurantes y Hotel marcando un incremento de 4,1%; luego le siguió Comunicación con 3,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 3%.

Las divisiones que registraron variaciones menores a las del promedio nacional fueron Bienes y Servicios varios con 2,7%; Salud 2,3%; Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar ambos 1,8%; Bebidas alcohólicas y Tabaco con 1,5%; Recreación y Cultura con 1%; Educación 0,6%.

consumo ropa peatonal rebajas Foto: Manuel Fabatía.La categoría Prendas de vestir y calzado marcó deflación en enero de 2026, en medio de cuestionamientos del Gobierno a la industria textil. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.

En tanto llamativo fue que el rubro Prendas de vestir y calzado marcó deflación del -0,5%, en medio de las discusiones sobre la industria textil tras los cuestionamientos del ministro de Economía Luis Caputo por el precio de la indumentaria local ante la controversia por la apertura comercial.

Por regiones

Además, el organismo detalló las variaciones mensuales dividido por regiones de la Argentina.

La región Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%). Le siguieron Cuyo marcando 3%.

En la misma línea del promedio nacional se ubicó la región Pampeana y la Patagonia con 2,9%. Por detrás de la media estuvieron el Noroeste y el Gran Buenos Aires marcando 2,8%, respectivamente

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a aportar al igual que noviembre y diciembre la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

