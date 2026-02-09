El Gobierno nacional formalizó a Pedro Lines como el nuevo director del Indec

Lines, un economista de carrera dentro de la institución y con amplia trayectoria técnica, asume el desafío de mantener la credibilidad y transparencia de las estadísticas públicas en un contexto económico complejo.
Según fuentes oficiales, su nombramiento busca garantizar la continuidad técnica de los equipos de trabajo y la profundización de los procesos de modernización que el organismo viene implementando.
El Indec tiene nuevo director. Foto: gentileza.
Un perfil técnico para el organismo
Pedro Lines no es un nombre nuevo dentro del Indec. Previamente, se desempeñó como Director de Metodología y fue una pieza clave en la reestructuración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Su llegada a la cúpula directiva es vista con buenos ojos por los especialistas, ya que se trata de un profesional surgido de la estructura interna del instituto.
El flamante director asume en un momento clave de transición, donde la transparencia de los datos oficiales es el eje de la confianza de los mercados internacionales. Su perfil, menos vinculado a la exposición política que su antecesor, sugiere un enfoque puramente estadístico para los próximos años, priorizando la precisión técnica sobre el impacto comunicacional de los informes.
Asimismo, la gestión de Lines será fundamental para profundizar la integración del Indec con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La validación internacional de las metodologías argentinas es un paso necesario para los planes de financiamiento externo, y el nuevo director cuenta con el respaldo de técnicos internacionales tras años de coordinar misiones de auditoría estadística en el país.
Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección del Indec el lunes pasado.
Los desafíos inmediatos
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el principal objetivo de esta gestión será fortalecer la independencia técnica del Indec y avanzar en la actualización de los censos nacionales y las encuestas de hogares, herramientas fundamentales para el diseño de políticas públicas basadas en datos precisos.
La agenda de Lines estará marcada por la publicación de los próximos índices de inflación y pobreza, datos que son seguidos de cerca tanto por los mercados como por el arco político. Además, deberá liderar la transición tecnológica para la recolección de datos digitales, un proyecto que el organismo tiene en marcha para reducir los tiempos de procesamiento de información.