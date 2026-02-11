La paritaria de la administración central sigue el próximo miércoles

Los gremios de la administración pública santafesina ratificaron su reclamo de un 3 % de incremento salarial para corregir el desfase producido en el último bimestre del año con respecto a la inflación; porcentaje sobre el que el Gobierno prefirió ser más prudente y evaluar de manera ajustada.
En tanto, sobre el aumento correspondiente a la política salarial, no se planteó todavía ningún porcentaje concreto. En todo caso, tanto los referentes de UPCN como los de ATE dejaron en claro que les parece más importante una suma fija (es decir, un mínimo garantizado, como se viene otorgando habitualmente), antes que un porcentaje.
Esto en razón de que, como explicaron, “el porcentaje es importante, pero para los que ganan más”. Los que ganan menos de 900 mil pesos que, según expresaron, son “el 80%” de los trabajadores, apenas percibirían el efecto de un incremento porcentual. Distinto es cuando se les garantiza un monto concreto.
Por otra parte, advirtieron también que el incremento que se otorgue a los policías será tomado en cuenta en el marco de la negociación, sobre todo considerando las áreas que también tienen sobrecarga horaria y de exigencia (como es el caso de Salud).
Por su parte, Bastia reconoció el desfase del último bimestre, pero adelantó que el número debe ser objeto de un análisis más fino. También dijo que se evalúa la temporalidad de la propuesta salarial, aún no elaborada. Esto es, si va a ser trimestral o semestral.
El ministro advirtió también las dificultades propias del contexto macroeconómico y su impacto sobre todos los sectores.
En cuanto al impacto sobre la paritaria general de la situación de la Policía, dejó en claro que “son cuestiones distintas. Ustedes saben que la policía no tiene paritaria, y aparte nunca hablamos de las mismas cargas horarias. Imagínense que en el área de Seguridad estamos hablando de los que estén con 48 horas de trabajo semanal”.
“Nosotros hemos atendido a lo largo de este año planteos de sectores que han quedado a veces muy segmentados. Hemos ido resolviendo situaciones particulares de los distintos sectores de la administración provincial. Ustedes saben que hay infinidad de áreas, reparticiones, organismos, inclusive dentro de un mismo ministerio”, añadió.
Y aclaró que “hemos ido resolviendo situaciones heredadas, no generadas por nosotros, porque acá estamos para gobernar y haciendo cargo de lo que nos toca y siempre usando de manera responsable los recursos de los santafesinos.
"Sin renunciar a lo que son nuestros ejes centrales de la gestión, como la infraestructura productiva y social, la producción, seguridad. Seguridad, lo remarco, ha sido siempre un eje central y hemos tenido grandes resultados. Por eso le prestamos tanta atención, tanta atención a la policía de la provincia de Santa Fe, porque es con quienes hemos construido una provincia más segura”, remató.