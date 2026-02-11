Se iniciaron las paritarias de los estatales en Santa Fe

El Gobierno provincial reabrió este miércoles la discusión salarial en Santa Fe con los gremios estatales. Los dirigentes de los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración central llevan el reclamo de atender un desfase del 3%. Por la tarde, en tanto, se aguarda que idéntico encuentro se produzca con los referentes del sector docente.
Los cónclaves se dan a 24 horas de que se conozca el índice de inflación provincial de enero. Para el jueves, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos prevé difundir el Índice de Precios al Consumidor del pasado mes, luego de que se conocieran los guarismos nacionales, ubicados en el orden del 2,9%.
Antes de ingresar al encuentro, Jorge Molina, de UPCN, aclaró que ésta es la primera reunión formal oficial, pero que ya hubo contactos previos. “Venimos a tratar de resolver la política salarial y también reclamando el desfase que tuvimos en los meses de noviembre y diciembre, tal como ocurriera en el cuatrimestre julio-octubre, que fue reconocido”, expresó.
El dirigente señaló que “ahora tenemos un desfase en este bimestre del 3%. Eso lo estamos reclamando; vamos a reclamar ese porcentaje para atrás y discutir de aquí para adelante”.
Admitió también que la situación policial genera un clima enrarecido, tomando en cuenta que “ninguna negociación salarial en épocas normales es sencilla, y el conflicto que tiene la fuerza de seguridad agrega incertidumbre al panorama que estamos analizando”.
Para Molina no es tema en la agenda provincial la reforma laboral que se discute hoy en el Senado nacional, ya que “nosotros tenemos nuestra propia norma, estamos dentro de nuestra ley de convención colectiva y entiendo también que a nivel nacional hubo acercamiento para evitar que siga el conflicto por la reforma laboral”.
“Venimos con las mejores intenciones para lograr solucionar el tema salarial y que nuestros sectores estén en normalidad y en paz. Hay buen diálogo con el gobierno, no hay imposición de nuestra parte de un plazo para que se formule la oferta, sino en buscar soluciones concretas”, añadió.