Paritaria docente: el gobierno provincial convocó a una nueva reunión para el 11 de febrero

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe convocó a una nueva reunión de la paritaria docente para el próximo miércoles 11 de febrero, en un contexto marcado por el debate salarial y los reclamos del sector educativo.
El encuentro fue fijado para el miércoles próximo, a las 15, en la sede del Ministerio de Trabajo. Desde el gremio docente adelantaron una serie de reclamos y pidieron que la negociación avance con definiciones concretas sobre salarios, jubilaciones y condiciones laborales.
El encuentro se realizará a las 15 horas en la sede del Ministerio de Trabajo y reunirá a funcionarios provinciales con los representantes gremiales del magisterio.
La convocatoria se produce luego de semanas de expectativa por la reapertura de la discusión paritaria y en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026. Desde el Ejecutivo no trascendieron detalles sobre la propuesta que se pondrá sobre la mesa, mientras que el principal sindicato docente, Amsafe, hizo públicas sus demandas y advirtió sobre la necesidad de avanzar sin demoras.
Los cónclaves se darán a 24 horas de que se conozca el índice de inflación provincial de enero. Para el jueves, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos prevé difundir el Índice de Precios al Consumidor del pasado mes. En tanto se aguarda que este martes suceda lo propio a nivel nacional. El guarismo se dará a conocer después de la polémica suscitada en el INDEC tras el recambio de autoridades y la renuncia de su titular, Marco Lavagna.