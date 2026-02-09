Negociaciones 2026

Paritaria docente: el gobierno provincial convocó a una nueva reunión para el 11 de febrero

El encuentro fue fijado para el miércoles próximo, a las 15, en la sede del Ministerio de Trabajo. Desde el gremio docente adelantaron una serie de reclamos y pidieron que la negociación avance con definiciones concretas sobre salarios, jubilaciones y condiciones laborales.