Por el impacto de la inflación, en marzo aumentarán las jubilaciones y pensiones

El índice de inflación difundido por el INDEC tendrá un efecto inmediato sobre jubilaciones y pensiones. A partir de marzo, los haberes previsionales se actualizarán un 2,88%, ya que el esquema vigente toma como referencia la variación de precios de enero.
No obstante, el impacto será menor para quienes cobran el haber mínimo junto con el bono extraordinario de hasta $70.000, que permanece congelado desde hace dos años. En esos casos, los incrementos efectivos oscilarán entre el 2,2% y el 2,4%. Así, según el tipo de prestación, las subas quedarán entre el 2,25% y el 2,88% desde el mes próximo.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la inflación de enero
El dato de inflación también repercute en numerosos aspectos de la economía cotidiana. Entre ellos se cuentan los plazos fijos y los créditos hipotecarios UVA, los bonos ajustados por CER, los márgenes de la banda cambiaria del dólar, las paritarias salariales y los indicadores de pobreza, cuya línea de indigencia se actualiza en función del precio de los alimentos.
Además, el IPC es clave para medir variables “reales” de la economía, ya que permite descontar la inflación de cifras nominales como la recaudación tributaria, el resultado fiscal, las transferencias a provincias y universidades, el gasto social y el crecimiento económico.
Con la actualización de marzo, el haber mínimo con bono pasará de $429.254 a $439.600, lo que implica un aumento del 2,4%. La Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) subirá de $357.403 a $365.680 (2,3%), mientras que la Pensión No Contributiva (PNC) crecerá de $321.478 a $328.720, un 2,25%. En tanto, la jubilación máxima se incrementará de $2.417.442 a $2.487.064, con una mejora del 2,88%.
Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se ajustarán en el mismo porcentaje. El primer tramo de las asignaciones para trabajadores registrados y monotributistas pasará de $64.554 a $66.413, y la AUH aumentará de $129.096 a $132.814 por hijo.
En el esquema de asignaciones familiares, los montos por hijos menores quedarán en $66.413, $44.798, $27.097 y $13.979, según el nivel de ingresos.
Términos comparativos
A pesar de estos incrementos, los jubilados que perciben el bono —unos 4,5 millones de beneficiarios— acumulan una pérdida del 11,4% en los últimos 25 meses. Entre quienes cobran la PUAM, el retroceso alcanza el 15%, y en las PNC llega al 17%.
Por el contrario, los jubilados que no reciben el bono, cerca de 2 millones de personas, lograron una recuperación de hasta el 11,2%, compensando parte de lo perdido en años anteriores.
En términos comparativos, frente a una inflación acumulada del 194,6% entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el haber mínimo más bono pasó de $160.713 a $419.299, un aumento del 160,9%.
La PUAM avanzó de $139.570 a $349.439 (150%) y la PNC de $128.599 a $314.509 (144,5%). Sin embargo, el bono continúa fijo en $70.000 desde marzo de 2024 y no integra el haber ni se computa para el aguinaldo. De haberse actualizado, hoy superaría los $190.000.
Si se observa la evolución de largo plazo, desde 2017 —cuando se registraron los niveles más altos de los últimos años— hasta fines de 2019, las jubilaciones perdieron un 19,5% por el impacto de la inflación.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, pese a subas diferenciadas y bonos compensatorios, las mínimas retrocedieron cerca de un 7%. En la gestión actual, las pérdidas para quienes reciben bonos se ubican entre el 11,4% y el 17%, mientras que los haberes sin bono muestran una mejora del 11,2% tras fuertes caídas en los períodos anteriores.