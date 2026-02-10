Tras el dato de enero

Caputo atribuyó la inflación a un "reacomodamiento de precios", mientras sigue en debate la medición

El ministro de Economía se mostró confiado en que en el corto período se alineará con estándares globales motivado por una caída en la demanda de dinero. En paralelo, especialistas fueron menos optimistas para los próximos meses, apalancados en alimentos y servicios que experimentan subas significativas.