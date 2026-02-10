Caputo atribuyó la inflación a un "reacomodamiento de precios", mientras sigue en debate la medición
El ministro de Economía se mostró confiado en que en el corto período se alineará con estándares globales motivado por una caída en la demanda de dinero. En paralelo, especialistas fueron menos optimistas para los próximos meses, apalancados en alimentos y servicios que experimentan subas significativas.
Tras el 2,9% de inflación en enero, el ministro de Economía aseguró que la inflación irá hacia “niveles internacionales”. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes al dato de inflación. Las declaraciones se dieron en medio de versiones sobre posibles anuncios en materia cambiaria, tras las publicaciones en sus redes sociales tras un almuerzo en la residencia de Olivos junto al titular del BCRA, Santiago Bausilli, con el presidente Javier Milei.
Respecto a la evolución de precios, atribuyó el 2,9% en enero que informó el INDEC a “un contexto de reacomodamiento de precios relativos” y confió en que la inflación irá hacia niveles internacionales en el corto período, en un mensaje que fue republicado por el mandatario.
Caputo anticipó anuncios tras el almuerzo que mantuvo este martes en Olivos con Milei y Bausili.
Dijo que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.
Aseguró que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central". Y dijo que "esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.
De acuerdo a los valores dados a conocer este martes, en enero la inflación se volvió a ubicar por encima del umbral de dos puntos porcentuales por octavo período consecutivo. El año pasado había cerrado con una senda ascendente en el segundo semestre del año tras haber alcanzado en mayo (1,5%) un piso a valores del 2020. En julio y agosto se dieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3%, respectivamente, noviembre llevó la cifra a 2,5% y diciembre alcanzó a 2,8%.
El primer dato del año otorgado por el IPC se conoce bajo cuestionamientos tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo estadístico por la decisión del Gobierno de suspender la puesta en marcha de la nueva medición que tendría que haberse comenzado a aplicar desde este mes. En su lugar fue designado el segundo en la estructura, Pedro Lines, siendo el de este martes su primer informe en el cargo, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.
Lectura de consultoras
Si bien Caputo se mostró confiado en que el costo de vida irá convergiendo hacia niveles cercanos al 1 por ciento con el correr de los meses, consultoras económicas pusieron reparos sobre ese pronóstico, principalmente por el peso que tienen los servicios en la canasta de precios.
LCG advirtió que "la inercia sigue siendo relevante y un empuje de la actividad podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento (salarios, recomposición de márgenes)".
Alimentos tuvo un salto fuerte en enero y es de los ponderadores con mayor peso en la canasta de consumo de 2004 que toma en consideración la actual medición de INDEC.
Para Equilibra, "las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) fueron mínimas en la medición mensual", y calculó que la interanual, que el Indec informó en 32,4%, habría sido de 32,9% con la nueva metodología, no mucho más alta.
Para EcoGo, en tanto, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,7% mensual” para febrero. Además, “la categoría Alimentos exhibe una dinámica más moderada, aunque con una leve aceleración, con variaciones semanales que se ubican en un rango de entre 0,5%y 0,8%”.
La categoría Prendas de vestir y calzado marcó deflación en enero de 2026, en medio de cuestionamientos del Gobierno a la industria textil. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.
Señalaron además que "la combinación de ajustes tarifarios y la persistencia de aumentos en alimentos continúa ejerciendo presión sobre el nivel general de precios durante febrero".
Analytica, en tanto, tiene como proyección preliminar para el IPC de febrero un 2,2%, bastante por debajo de 2,9% de enero. Equilibra reestimó su número para este mes y ahora espera un 2,3%.
Los alimentos que más subieron
En enero, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de diciembre fueron el Tomate redondo 92,6%; la Naranja 30,1%; la Papa 29,6%; la Lechuga 21,1%; la Manzana deliciosa 18,6%; el Filet de merluza fresco 12,8%; el Pollo entero 8,9%; las Hamburguesas congeladas 6%; el Jamón cocido 5,9%; las Galletitas de agua envasadas 5,7%.
Por encima de la inflación general, subieron también el asado 5,6%; el zapallo anco, 4,9%; la manteca, 4,6%; la leche en polvo entera, 4,3%; el aceite de girasol, 3,9%; las arvejas secas remojadas, 3,7%; las galletitas dulces envasadas sin relleno, 3,6%; el salame, 3,4%, el cuadril, 3,3%; la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1% y el queso sardo, 3%.
En enero también hubo un grupo de alimentos medidos por INDEC que anotaron deflación. Fueron: harina de trigo común 000 un -0,4%; Cebolla un -0,6%; Batata un -2,1%; Huevos de gallina un -2,4%; Banana un -8,2%.