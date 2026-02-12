Lanzan en Sastre una campaña solidaria para que ningún alumno empiece las clases sin útiles

A menos de un mes del comienzo de un nuevo ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe, un grupo de la ciudad de Sastre lanzó una campaña solidaria para garantizar que todos los estudiantes de la cabecera del departamento San Martín inicien las clases con todos los elementos educativos necesarios.
Mirá tambiénAprobaron en el Senado nacional el proyecto de reforma laboral y ahora va a Diputados
La iniciativa busca recolectar guardapolvos, uniformes escolares, calzado y todo tipo de útiles. «Nuestra intención es cubrir las necesidades para aquellas familias que hoy no cuentan con los recursos para que sus chicos tengan los materiales para ir a las aulas», explicó Analía Pretto, concejal de la localidad que está al frente de la movida junto al bloque del Justicialismo local.
No es la primera vez que el PJ despliega esta iniciativa. Durante los últimos años, la campaña se convirtió en una fija durante el mes previo al comienzo del ciclo lectivo anual. «Esta campaña se viene realizando desde hace tiempo para solidarizarse ante diferentes situaciones que pasan familias de Sastre y se canalizan a través de las escuelas», indicó Pretto.
Detalles
Mirá tambiénSanta Fe bajo alerta naranja: cuánto llovió y qué se espera para el resto del día
La cruzada está orientada a todos los niveles escolares, desde jardines hasta secundario. Las donaciones se reciben todos los sábados de febrero, de 8.30 a 11, en Plaza Independencia.
A su vez, lo recolectado será distribuido entre todos los establecimientos educativos de la cabecera del departamento San Martín. «Todo lo que pueda ser entregado por la comunidad es bienvenido» destacaron desde el grupo organizador.
De acuerdo a lo que indicaron, la campaña de donación no busca otra cosa más que garantizarle a los alumnos de todos los niveles el inicio de las clases con los materiales básicos y necesarios.
Acciones
Mirá tambiénUn hito para Sastre: la ciudad tendrá red de agua potable tras décadas de espera
«Lo ideal es que todos los chicos comiencen la escuela con todos los útiles y nos les falte nada en el primer día».
Sobre el cierre, Pretto valoró la solidaridad de la ciudadanía durante las primeras horas de la campaña. «Este primer sábado fue mejor de lo que esperábamos. La gente respondió en gran medida. Incluso hay quienes que se comunicaron y nos alcanzaron en la semana materiales porque el fin de semana no podían acercarse al lugar donde estábamos ubicados».