Diputados ratificó su mesa directiva con Clara García como presidenta
Corral y Martorano la acompañan en las vicepresidencias. La socialista repasó lo realizado en los dos primeros años de gestión y expuso que el objetivo es ponerlo músculo al esqueleto de la nueva Constitución.
Corral, García y Martorano, la mesa de Diputados que seguirá otro año al frente del cuerpo. Foto: Cámara de Diputados
Con la excepción de los cuatro integrantes del bloque Somos Vida y de los tres reelectos que pidieron abstenerse, el resto de la Cámara levantó la mano para confirmar sus autoridades en la primera preparatoria realizada en febrero. El adelantamiento de la fecha -hasta el año pasado fue abril- obedece al cambio dispuesto por la Constitución reformada que estableció que el período ordinario de Legislatura va desde el 15 de febrero al 30 de noviembre.
"Crece la democracia porque crece el período en que puede expresarse la voz del pueblo" había señalado el socialista Joaquín Blanco al postular la reelección de la mesa y subrayar la ampliación del período ordinario.
"No por repetida esta elección deja de ser emotiva y al mismo tiempo nos compele a trabajar aún más", remarcó García al término de la sesión. Como había marcado en el recinto subrayó que "somos personas que venimos de una trayectoria que nos enorgullece y más estar en un lugar como la presidencia de la Cámara de Diputados en un año que va a ser tan vibrante", en alusión a sus compañeros de mesa.
Recordó la socialista que en la actual Cámara de Diputados "tuvimos un primer año muy marcado por las reformas estructurales que el gobernador nos envió y que nos hizo protagonistas" marcó que el propio Pullaro destaca "las leyes de la Legislatura lo permitieron". En cuanto al segundo año, dijo "estuvo muy signado por la reforma constitucional que aquí se llevó adelante. Fuimos la casa anfitriona. Ahora en 2026 nos lleva a la responsabilidad de darle vida a esta suerte de esqueleto que es en la nueva Constitución provincial".
Lo dijo en alusión a la serie de leyes pendientes que se derivan de la nueva Carta Magna. "Es un gran desafío porque no hace solo a la cantidad de normas, sino a la calidad parlamentaria con que lo hagamos", destacó.
Como cada sesión preparatoria, la presidencia recae generalmente en el legislador con mayor experiencia como presentó Blanco a Antonio Bonfatti. El ex gobernador solicitó, como es de rigor, las propuestas y fue el propio Blanco quien abrió la lista de oradores proponiendo la reelección de la mesa. "Es darle continuidad a la mesa elegida en diciembre de 2023 y que en estos dos años ha estado a la altura de los desafíos que tuvimos".
El socialista no dejó de mencionar que García es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados y también ahora le corresponde ser la primera elegida en febrero. La radical Silvana Di Stefano y la justicialista Celia Arena hicieron los aportes desde sus miradas. "Son compromiso de trabajo" dijo la primera y Arena destacó la importancia de la mujer encabezando el cuerpo más allá de las diferencias en las diferentes temáticas.
Emiliano Peralta, desde Somos Vida explicó la abstención de los cuatro integrantes del bloque por entender que le corresponde al sector la vicepresidencia segunda por haber sido la tercera fuerza. "Nuestra abstención no es contra los nombres" aclaró el reconquistense.
Después, la votación por signos, el juramento de cada uno de los tres reelectos y las palabras de agradecimiento de la socialista quien convocó públicamente al cuerpo para el domingo, a las 8.30, para la primera sesión ordinaria, luego constituir la Asamblea Legislativa y esperar el mensaje del gobernador.
El cuerpo legislativo ratificó sus autoridades antes del mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro.
Última
Sin acuerdo para votar los dos proyectos de ley que tenían preferencia, Diputados realizó una última reunión de Extraordinaria votando proyectos de comunicación y de resolución para el funcionamiento interno. Además fueron ingresados una serie de proyectos de ley, entre ellos de la socialista Lionella Cattalini para modificar la ley orgánica del Poder Judicial.
La mirada sobre el reclamo policial
La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, fue consultada sobre el conflicto de la semana entre un sector de la fuerza policial y el gobierno santafesino. "Destacar la tarea del ministro (Pablo) Cococchioni y del gobernador Maximiliano Pullaro al frente de una conflictividad en la cual sentimos que el reclamo era válido, debía atenderse. Esa fue la decisión que se tomó, pero que también fue muy estricto en cuanto a una suma de definiciones en favor de la fuerza policial que estaban tomadas pero que de manera inmediata debía recomponerse el servicio en la calle".
Acotó la socialista que "en una ciudad compleja en términos de seguridad como Rosario, aún con la dificultad de este conflicto, tuvo en la calle más vehículos y más patrullaje del que veníamos teniendo antes de asumir". Rosarina ella marcó que en la tardecita del miércoles "se podían ver las 250 unidades en los sistemas de control".
Más adelante reflexionó que "como de toda experiencia conflictiva, por supuesto que hay que aprender, hay que escuchar y eso me parece más que positivo. La fuerza policial ha dado todo, hombres y mujeres, mucha gente joven que vienen de otras localidades, han dado muchísimo. El gobernador lo sé, lo ha vivido paso a paso a su lado, en su rol de ministro de Seguridad primero y en su rol de gobernador tiene una enorme valoración por la fuerza policial y penitenciaria. Creo que el tema es un hito en el cual se mira hacia adelante".