Tras el conflicto policial, Pullaro se reunió con referentes de Unidos
El encuentro fue en la sede de la gobernación de Rosario. Asistieron algunos ministros, las autoridades de ambas cámaras y legisladores del oficialismo. Los referentes respaldaron las actuaciones del gobernador.
El gobernador Pullaro este miércoles desde Rosario. Crédito: Gobierno de Santa Fe.
Con cierto alivio y desahogo por la finalización del conflicto pero con el peso sobre las espaldas de lo que implicó casi una semana de protesta policial en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió en la noche de este miércoles con funcionarios del gabinete y legisladores de Unidos. En rigor, el encuentro había sido convocado en horas de la mañana por el Poder Ejecutivo para dar cuenta de la situación que atravesaba esencialmente la ciudad de Rosario en medio del levantamiento policial.
Pero la sucesión de hechos, el anuncio de la recomposición salarial para los uniformados y la posterior firma del decreto para refrendar la decisión permitieron que se llegase al final día con el conflicto prácticamente resuelto. Así, el cónclave que había tenido su génesis en la zozobra, operó como una suerte de respiro para el oficialismo, y para descomprimir.
Pullaro se reunió con referentes de Unidos.
El mandatario trazó un informe de lo sucedido y respaldó a los jefes policiales, incluso, a quienes conducen la Unidad Regional II. Fueron avalados, a sabiendas de que deberá reconstruirse la cadena de mando y la imagen de la cúpula, puertas adentro de las fuerzas.
Además del gobernador, asistieron los ministros Fabian Bastía y Lisandro Enrico, entre otros. También, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el titular del senado, Felipe Michlig; y legisladores de los diferentes partidos que integran Unidos. La coalición respaldó lo actuado por el gobernador. Además, participó el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
En la previa al encuentro y consultado por El Litoral, Bastía se refirió a un eventual aprovechamiento político del conflicto por parte de determinados sectores.
"Si lo hubo, corre por cuenta de quien lo hizo. Nosotros estamos concentrados en resolver los problemas de la gente. Cualquier especulación con el tema seguridad es hacer algo totalmente contrario a los intereses de los santafesinos que esperan que todos los actores políticos trabajen para que esta provincia sea más segura", planteó.
Protestas policiales en Rosario.
El funcionario reivindicó la política de seguridad de la gestión actual y aseveró que desde que asumieron, "los índices en esta materia han mejorado; y eso - sostuvo- es reconocido por todos". "Las mejoras – enfatizó- las logramos con esta policía y con un método de gestión".
"Si hay especulaciones – retomó-, si alguien opera o hay alguna intencionalidad, tendrá que hacerse cargo y con el tiempo, lo pagarán muy caro porque los santafesinos saben cómo estaban antes y saben cómo están ahora", concluyó.