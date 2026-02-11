En medio del conflicto

Suspenden sanciones a polícias por las protestas y anticipan mejoras salariales

Lo anunció el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, desde Rosario, acompañado por el titular de Economía, Pablo Olivares. Destacó que aún en el marco del conflicto “no se descuidó la situación de seguridad”, pero que seguirá la investigación por si hubo “infiltrados”