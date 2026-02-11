Suspenden sanciones a polícias por las protestas y anticipan mejoras salariales
Lo anunció el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, desde Rosario, acompañado por el titular de Economía, Pablo Olivares. Destacó que aún en el marco del conflicto “no se descuidó la situación de seguridad”, pero que seguirá la investigación por si hubo “infiltrados”
Pablo Cococcioni y Pablo Olivares en conferencia de prensa
El ministro de Seguridad,Pablo Cococcioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”. Se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.
El funcionario defendió una política salarial diferenciada, que contemple especialmente la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar “menos que la canasta básica”. Precisamente el monto de ese indicador se iba a conocer este miércoles por la tarde.
Conferencia de prensa
"Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad", afirmó Cococcioni al abrir el encuentro con la prensa en la sede local de Gobernación, luego de la tensa jornada que se vivió este martes.
El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".
De esta manera, las medidas de disponibilidad anunciadas 24 horas antes quedan levantadas, aunque se mantendrá la investigación para consignar si en las protestas del martes, con epicentro en Rosario y Santa Fe, hubo algún interés diferente al que motivó los reclamos del sector.
El titular del área de Seguridad señaló que hubo un trabajo en conjunto con el Ministerio nacional y una redistribución de fuerzas pero que la cobertura estuvo garantizada y "todas las incidencias fueron atendidas".
Según sus cálculos, la operatividad este martes por la noche alcanzó el 90 %, condición que posibilitó abrir una instancia de diálogo a última hora. "Para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan los patrullajes en la zona urbana", precisó el ministro. A partir de allí "nos pusimos en contacto con quienes habían sido posibles interlocutores", teniendo en cuenta que la fuerza no tiene representación gremial.
Corte de calle en Rosario por la protesta de policias.
En este punto, instó al "escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo, a que se presenten, tomen el arma y el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio ordinario".
"El reclamo de fondo es correcto"
Luego insistió en que el gobierno comprende el reclamo salarial de la fuerza: "No se planteó ninguna medida que no sea razonable", dijo, sino "cosas que apuntan a mejorar el poder adquisitivo y el bienestar de la fuerza policial".
"El reclamo de fondo es correcto", agregó: "En estos dos años (desde que se puso en marcha el Plan Bandera) han trabajado incansablemente, les hemos exigido mucho porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 o 450 homicidios dolosos en un año en la provincia".
Reconoció que las y los agentes "tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado; esto lo digo sin desmerecer ningún rubro", pero "es un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto".
"Hoy tenemos que atender la situación de 25 mil policías y 4000 agentes penitenciarios porque gracias a ellos no estamos atendiendo el reclamo de un millón de personas que podrían ser víctimas de delitos", graficó para volver sobre el "estrés que genera la sobrecarga de trabajo".
En ese punto, señaló que "si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a las fuerzas de seguridad, la sociedad lo va a aceptar porque no estamos dando un premio arbitrario en detrimento de otro, sino reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos".
A su turno, Olivares, quien también participó de la reunión en la sede de Gobierno de Rosario el martes por la noche, consignó que "en primer término escuchamos las inquietudes, especialmente del personal subalterno".
Luego de reconocer que la carga horaria es de 48 horas semanales, "pero cuando razones del servicio lo exigen, es mayor", e impide tener otra fuente de ingresos, señaló que "el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma de abordar la situación" de inseguridad.
En ese marco, confirmó que todo aquel que porta armas tendrá un ingreso no inferior a la Canasta Básica para un hogar tipo, cuyo monto se iba a anunciar este miércoles por la tarde.
"La población debe entender que destinemos mayores recursos para atender al personal de seguridad y, principalmente, el subalterno de los rangos interiores que tienen los ingresos más bajos".
Consultado sobre el efecto de este anuncio en plena discusión paritaria con los gremios estatales, el ministro de Economía sostuvo que "la carga horaria y situación de la fuerza de seguridad no va en desmedro de que en cada paritaria se discuta abiertamente y que cada sector sea atendido. El compromiso que hizo el gobernador (Maximiliano Pullaro) es que los trabajadores no van a perder con la inflación".
"No vamos a sacar recursos de los demás salarios (para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad) sino que veremos cómo obtener de otras asignaciones que no pongan en riesgo una buena discusión salarial con los demás sectores", concluyó.
A la cuestión salarial, el titular de Justicia y Seguridad garantizó que se seguirá adelante con la política prevista para abordar la salud mental de los agentes de las fuerzas, atender las cuestiones vinculadas con el transporte y trabajar "detalladamente" con los jefes para realizar readecuaciones del régimen horario, "teniendo como base que no puede implicar afectación a la seguridad pública", pero considerando el bienestar del personal.
"Valoramos a las fuerzas de seguridad que en estos dos años lograron cosas que parecían imposibles, y el conflicto de estos días no hace mella en el aprecio, respeto y agradecimiento que tenemos como gobierno", concluyó Cococcioni.