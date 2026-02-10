Cococcioni brindó una conferencia por la situación de la policía en Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó información sobre los hechos ocurridos en las últimas horas de la noche del lunes y durante la madrugada del martes en relación a las manifestaciones policiales.
La atención a medios de comunicación se realizó a las 8.30 en la sala principal de La Torre, en Sede de Gobierno en Rosario, y será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.
El gobierno santafesino habló con la prensa tras los incidentes registrados en medio de protestas que finalizaron con detenciones de manifestantes que arrojaron proyectiles y agentes de la fuerza que interrumpieron su labor.
La conferencia de Cococcioni
Cococcioni expresó este martes en conferencia: “Esos reclamos que por su puesto, compartimos. lo quiero dejar en claro. las necesidades y el personal de la policía, somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar con todas nuestras herramientas”.
“Entendemos que paulatinamente, con particular énfasis a partir de anoche (lunes), se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de interés particular, acciones violentas y antijurídicas”, agregó el funcionario.
Este martes por la mañana, agregó que “tratando de desestabilizar el despliegue preventivo se dieron dos circunstancias: se trató de impedir la salida de los móviles y un estimado de no menos de 20 unidades, en Rosario principalmente, fueron paralizados y puestos frente a la Jefatura y luego cometieron abandono de servicio, dejando los móviles”.
“Tenemos detectada gente y allegados a personal desplazado de la policía, en algunos casos vinculados a delitos graves”, declaró el ministro de Seguridad.
“Anoche el jefe de Policía, ha comenzado la labores administrativas y tenemos no menos de 20 efectivos que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de armas y chaleco antibalas”, adelantó Cococcioni.
Cuáles habían sido la medidas del gobierno
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, había detallado la batería de medidas anunciadas por el gobierno santafesino el pasado jueves por la noche, en medio de un clima de descontento expresado por la policía a través de protestas esencialmente en Rosario pero también en esta capital. Uno de los detonantes de las manifestaciones fue el suicidio de otro efectivo – oriundo de la ciudad de Vera-, quien se quitó la vida frente a la sede rosarina de Infantería. Las medidas son de carácter económico pero también de contención para reforzar la atención de salud mental de los uniformados.
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
"Empezamos una gestión hace dos años con la misión de devolverle la paz a la provincia, y la policía nos ha respondido – sostuvo el ministro-. Sobre esa base, lo que queremos decir, en primer lugar, es que todo lo que podamos fortalecer, acelerar y priorizar para las fuerzas, lo vamos a hacer… Estamos abiertos a escuchar las necesidades del personal y todo lo que tengamos que hacer para que el policía esté mejor, lo vamos a tomar".
Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al personal policial.
El funcionario aseguró que para la actual administración, "la inversión en seguridad es prioritaria", y valoró que "aun en el clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la fuerza. "Se manifestó el descontento respetando la seguridad de los santafesinos - enfatizó-. Lo que se planteaba era razonable. Somos una gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad. Nunca vamos a tener un gesto de desvalorización hacia ellos; estamos agradecidos con ellos", sostuvo.
Cococcioni aseguró que "todo lo que podamos darle (a las fuerzas de seguridad) siempre me va a parecer poco", y destacó que las medidas anunciadas se implementarán "con un gran esfuerzo económico". Algunas de esas disposiciones ya están definidas y serán instrumentadas de manera inmediata, en tanto que otras están en proceso y serán de aplicación gradual.