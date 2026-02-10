Escalada de reclamos

Protesta policial frente a la Casa de Gobierno

Mientras sucedía lo mismo en Rosario y otras partes de la provincia, un grupo de agentes activos y retirados se concentró en Plaza de Mayo en reclamo por la política salarial y las condiciones de trabajo. Más de 60 fueron llevados al área Judiciales y se les retiró el arma.