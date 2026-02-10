Protesta policial frente a la Casa de Gobierno

Mientras sucedía lo mismo en Rosario y otras partes de la provincia, un grupo de agentes activos y retirados se concentró en Plaza de Mayo en reclamo por la política salarial y las condiciones de trabajo. Más de 60 fueron llevados al área Judiciales y se les retiró el arma.
Un grupo de agentes activos y retirados se concentró en Plaza de Mayo. Crédito: Flavio Raina
Agentes activos y retirados de laPolicía de Santa Fe, personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.
Dos patrulleros fueron apostados cortando las calles circundantes a la Casa de Gobierno (uno en 3 de Febrero sobre San Martín y otro sobre San Gerónimo). En tanto, oficialies de la Policía de Acción Táctica tomó posición en el edificio, a los fines de custodiarlo.
Las protestas comenzaron anoche, con un grupo bastante numeroso de uniformados, entre policías retirados y activos, principalmente de Orden Público y de la Brigada Motorizada. Según pudo saber El Litoral, más de 60 personas fueron trasladados al Area de Judiciales, a los efectos de identificarlos, y luego se les retiró el chaleco antibalas y el arma que portaban.
En diálogo con los periodistas, Liliana Ritvo, policía retirada argumentó que “el personal policial en estos momentos está en una crisis igual que la sociedad. La sociedad no tiene plata, la sociedad no tiene a cobijo, no se los protege.
“El personal policial tiene una desventaja, porta un arma. Y cuando hace crisis en su situación social, económica y psíquica, bueno, en ese momento la crisis es total. Nosotros hemos tenido muchos suicidios”, añadió.
Ritvo manifestó que “los jefes tienen que entender que el personal policial cumple múltiples funciones, no una sola. Ustedes lo pueden ver en la calle, se colabora con los enfermos, se colabora con la persona que está desprovista en su vida de elementos necesarios, se colabora cuando hay una crisis grave en cuanto hay una muerte, una violación, un desarraigo. Eso también afecta a la psique de la persona y tenemos las consecuencias que tenemos ahora”.
La agente retirada insistió en que la protesta mantendrá carácter pacífico, porque “nosotros somos los auxiliares de la Justicia”, y que “tenemos que hacer un servicio a la sociedad y a los superiores, pero eso no quiere decir que nos obliguen a hacer cosas que no corresponden”.
Escalada y respuesta
Los reclamos comenzaron el lunes y continuaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, en relamo de mejoras salariales y en las condiciones laborales. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.
La situación no tardó de salirse de control y, en medio de las protestas, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes. En el resto de la provincia también se registraban medidas de protesta, sumando ahora la solicitud del cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial.
Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en ciudades de la provincia como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle.
El jueves 5 de febrero el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni recibió a representantes de los movilizados en una audiencia de dos horas donde se tomaron como atendibles a parte de los reclamos. Por la noche el gobierno anunció un plan de acción que previó un desembolso automático de dinero para el personal que cumple tareas de calle.
La mejora económica pasa por un plus mensual para personal operativo en Rosario, Santa Fe y los principales centros urbanos de 500 mil pesos. Para otras ciudades que están en un segundo rango en cuanto demanda de seguridad los policías recibirán 250 mil pesos. También se implementa un adicional de 250 mil pesos para los choferes de patrulleros. La tarjeta alimentaria policial (TAP) pasa de 80 mil a 160 mil pesos mensuales. Se actualizan los valores de las horas extras de 5.500 a 8.000 pesos por unidad.
También se creó un fondo de transporte gratuito y alojamiento sin costo para el personal que presta servicio en zonas alejadas a sus lugares de origen. Y la implementación de un programa integral de salud mental con cobertura para el grupo familiar.