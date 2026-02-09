Tareas operativas

Los sueldos de la Policía de Santa Fe, con los adicionales incorporados, superan a los de fuerzas federales

Los nuevos suplementos salariales en la provincia elevan los haberes policiales por encima de la Policía Federal y Gendarmería, con suboficiales operativos que pueden superar $1.900.000 entre sueldo, plus y beneficios adicionales.