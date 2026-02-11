Se levantó la manifestación en Rosario tras el discurso de Pullaro

Luego de la conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, este miércoles por la tarde se levantó la manifestación policial en Rosario.
Las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe habrían aceptado la propuesta del gobierno. Aún no se publicó el decreto.
Luego de la conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, este miércoles por la tarde se levantó la manifestación policial en Rosario.
En la capital santafesina ya no se registraban reclamos territoriales en la base del comando, pero sí en Plaza de Mayo y mayoritariamente frente a la Jefatura rosarina se ubicaron más de 20 patrulleros de la fuerza. En este punto es donde hizo foco la Casa Gris en la discusión y donde inicialmente se habían registrado incidentes.
Tras aproximadamente 72 horas de ubicación de móviles en la Unidad Regional II, los policías que reclamaban una mejora salarial reaccionaron positivamente al anuncio del gobierno provincial y, de momento, cerraron el conflicto que retomó el propio gobernador frente a las cámaras luego de las dos apariciones públicas del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
La decisión se da en consecuencia a las palabras de Pullaro, quien adelantó que firmará este miércoles el decreto que en la próximas horas se publicaría oficialmente.
El gobernador Pullaro, tras enumerar una serie de reclamos atendidos; entre los que se incluyen la mayor frecuencia para agentes que prestan servicio en Rosario y son de ciudades del norte de Santa Fe, el boleto y el gabinete psicológico; brindó números de los salarios.
“Se pidió además que se pueda aumentar el monto de la tarjeta alimentaria y pasó de 83 mil a 168 mil pesos”, expresó el mandatario santafesino. “Se entendió también que el personal que viajaba y tenía que quedarse en un hotel, el gobierno también les iba a garantizar las noches de hotel para descansar correctamente”, sumó el ex ministro de Seguridad.
“Ningún policía de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo el personal técnico. Equivale a un esfuerzo muy importante”, reforzó Pullaro.
“Hubo mucha manipulación de las estadísticas y los sueldos”, remarcó el gobernador y sumó: “El policía que cumple tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé tendrá un plus de 500 mil pesos más. Si maneja el vehículo oficial, cobrará 2.188.835”.
“Si pertenece al GOE, Comando Radioeléctrico o Infantería al volante de un equipo oficial, va a ganar 2.334.535 por mes”, completó el líder de la Casa Gris.
Sobre el momento en el cual se hará oficial, adelantó que “va a estar estratificado en el decreto que voy a firmar en minutos”.