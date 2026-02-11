Pullaro habló de la situación de los policías: cifras de sueldos, crítica a “fakes” y decreto en puerta

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó este miércoles por la tarde una conferencia de prensa en relación a la situación de la policía.
El gobernador de la provincia de Santa Fe habló este miércoles mientras continúa la negociación. El mandatario remarcó la situación económica nacional y defendió el plan de seguridad de su gestión.
La atención a la prensa se realizó desde las 17.15 en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, donde el gobernador comenzó hablando con una premisa concreta: “Queremos aclarar algunas cuestiones que circulan en redes sociales”.
Pullaro indicó que se trata de un “reclamo justo y genuino” y manifestó la postura de la Casa Gris: “Estamos profundamente agradecidos al trabajo de los últimos dos años para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia e inseguridad que vivían los rosarinos”.
El gobernador Pullaro, tras enumerar una serie de reclamos atendidos; entre los que se incluyen la mayor frecuencia para agentes que prestan servicio en Rosario y son de ciudades del norte de Santa Fe, el boleto y el gabinete psicológico; brindó números de los salarios.
“Se pidió además que se pueda aumentar el monto de la tarjeta alimentaria y pasó de 83 mil a 168 mil pesos”, expresó el mandatario santafesino. “Se entendió también que el personal que viajaba y tenía que quedarse en un hotel, el gobierno también les iba a garantizar las noches de hotel para descansar correctamente”, sumó el ex ministro de Seguridad.
“Ningún policía de Santa Fe va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo el personal técnico. Equivale a un esfuerzo muy importante”, reforzó Pullaro.
“Hubo mucha manipulación de las estadísticas y los sueldos”, remarcó el gobernador y sumó: “El policía que cumple tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé tendrá un plus de 500 mil pesos más. Si maneja el vehículo oficial, cobrará 2.188.835”.
“Si pertenece al GOE, Comando Radioeléctrico o Infantería al volante de un equipo oficial, va a ganar 2.334.535 por mes”, completó el líder de la Casa Gris.
Sobre el momento en el cual se hará oficial, adelantó que “va a estar estratificado en el decreto que voy a firmar en minutos”.
Tras acordar puntos en la negociación, Pullaro resaltó que “a ocho personas hasta el momento se les devolvió el arma y se les pidió que salgan a la calle”, aclaró sobre lo mencionado previamente por Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad.
“Luego, por razones que no están claras, el personal policial se volvió a movilizar. Nosotros seguimos con nuestra postura de negociación”, sostuvo Pullaro.
“Acá hay que poner un límite, vamos a estar controlando la cobertura y las salidas. No es porque el gobierno está incumpliendo un acuerdo, es porque los que se sentaron a hablar con el gobierno no pudieron cumplir”, agregó.
“El cambio en la política salarial se mantiene, pero entendemos y quiero ser claro, que habiendo atendido todos los planteos de bienestar y salariales, no hay ninguna necesidad de seguir manifestándose”, sumó.