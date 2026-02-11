#HOY:

Cuál es la situación del personal policial y las manifestaciones en la provincia de Santa Fe

En la ciudad capital no se registran movilizaciones, mientras que en Rosario se sostiene la presencia de patrulleros frente a la Jefatura. Cuándo y cómo podría solucionarse.

El personal policial este miércoles en Rosario. Crédito: Mauro YasprizzaEl personal policial este miércoles en Rosario. Crédito: Mauro Yasprizza
Mientras avanzan las negociaciones entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el personal policial santafesino, se especula sobre los motivos y momentos que llevarían a un acuerdo final.

En la ciudad capital han cesado las manifestaciones sin presencia de efectivos en la base del comando ubicado en avenida Galicia al 1300. Caso contrario al de Rosario, donde se registraron los mayores incidentes en la semana y se sostiene la colocación de entre 20 y 30 patrulleros frente a la Jefatura.

Cuál sería el incremento

La situación de “alerta” se mantendrá por parte de la policía hasta que salga el decreto que oficialice desde la Casa Gris el incremento en el salario. El mismo aún no se ha publicado a la espera de la cifras actualizadas de la canasta básica.

Actualmente, la canasta básica total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes en el territorio de la bota, la “tipo 4”, es de $1.213.799. Se estima, aún sin valores oficiales, que incremente aproximadamente a $1.308.000.

El personal policial este miércoles en Rosario. Crédito: Mauro YasprizzaEl personal policial este miércoles en Rosario. Crédito: Mauro Yasprizza

Este sueldo sería la base para un policía “raso”, sin incluir los eventuales adicionales por labor, rango o autoridad.

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, anticipó este miércoles que ningún agente santafesino va a ganar “menos que la canasta básica”. Insistiendo en esta línea, el número se conocería en el final de este miércoles y comienzo del jueves.

Las sanciones a los policías

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, abrió este miércoles un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”.

Cococcioni acompañado por los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira. "Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir", advirtió el ministro.Pablo Cococcioni durante la primera de las conferencias, el martes. Crédito: Gobierno de Santa Fe

Además, Cococcioni indicó que se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

En la que respecta a la oficialización de suspensión sanciones a policías por las protestas y anticipan mejoras salariales.

