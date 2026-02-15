Blanco: “Arrancar el 15 de febrero muestra una democracia más vibrante y con más participación”

El inicio del período ordinario de sesiones este 15 de febrero marca un cambio institucional fuerte en Santa Fe y abre una etapa legislativa que estará atravesada por la implementación de la nueva Constitución provincial.
El diputado provincial destacó el inicio anticipado de las sesiones ordinarias y señaló que la Legislatura deberá avanzar en un paquete clave de leyes derivadas de la reforma constitucional.
En ese marco, el diputado provincial Joaquín Blanco destacó el nuevo esquema y anticipó que el mensaje del gobernador tendrá como eje los avances de gestión y los desafíos legislativos que vienen.
“Estamos muy satisfechos. Fue una larguísima lucha de décadas que el período ordinario arranque apenas comienza el año. Que Santa Fe comience el 15 de febrero es una demostración no solo de la voluntad de legislar, sino también de la ampliación de las facultades del pueblo de Santa Fe de tener su propia voz”, afirmó.
El legislador sostuvo que la Cámara baja debe consolidarse como espacio de representación plural.
“La Cámara de Diputados es la caja de resonancia de la democracia santafesina. Acá se escuchan todas las voces”, remarcó.
Respecto del discurso de apertura, Blanco señaló que se espera una mirada política sobre el proceso institucional que atravesó la provincia durante el último año.
“Esperamos un discurso del gobernador que repase los valores de la gestión de Unidos y los avances de un 2025 muy intenso, donde sin dudas el hecho más significativo fue la reforma de la Constitución”, indicó.
Según explicó, ese proceso abre una etapa legislativa exigente, ya que la Carta Magna establece la necesidad de sancionar un conjunto amplio de leyes reglamentarias.
Blanco advirtió que el desafío principal será transformar los cambios constitucionales en normas concretas.
“La más difícil va a ser la reforma de la ley de municipios. Pero también tenemos la ley de elección y remoción de jueces, todo el nuevo andamiaje del Poder Judicial, leyes laborales y normas vinculadas a la participación ciudadana”, enumeró.
El diputado subrayó que se trata de un paquete de iniciativas que la Legislatura tiene el deber de tratar porque constituyen un mandato constitucional.
“Tenemos que hacerlo con el mismo espíritu que tuvo la reforma: no cerrados ni de espaldas a la sociedad, sino con un proceso abierto, buscando amplios consensos”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo del oficialismo será evitar la imposición de mayorías circunstanciales y avanzar en acuerdos políticos más amplios.
“La sociedad está cada vez más expectante y cada vez más exigente. Quiere instituciones mejores y más sólidas. No podemos fallarle”, concluyó.