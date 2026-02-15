Jorge Baclini y la transición en la Corte: "Para fin de año vamos a tener un tribunal distinto"

La histórica apertura de sesiones del 15 de febrero no solo trajo consigo el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro, sino también definiciones de peso por parte de los máximos referentes del sistema judicial santafesino. En ese contexto, Jorge Baclini dialogó con CyD Litoral sobre las urgencias del área y el proceso de transformación que atraviesa el máximo tribunal de la provincia.
Hacia un Poder Judicial moderno
Al ser consultado sobre sus expectativas respecto al mensaje del gobernador, Baclini fue claro al señalar la necesidad de reformas estructurales que agilicen la respuesta a los ciudadanos. "Tenemos expectativas en cambios estructurales dentro del funcionamiento que creo que son necesarios", afirmó, haciendo especial hincapié en la oralidad plena en los fueros civil y laboral.
Para el funcionario, la clave reside en la planificación a largo plazo: "Tenemos que ir mirando un Poder Judicial a 2, a 5 y a 10 años. Hay que profundizar los cambios para eso, mejorando la informatización hasta llevarla a un nivel pleno; es un tema pendiente más allá de lo que se ha hecho". Asimismo, reclamó una mayor dotación de recursos para los juzgados de Familia y Laboral en Rosario, sectores que hoy enfrentan una alta demanda.
La nueva composición de la Corte Suprema
Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la confirmación de que el 2026 será un año de quiebre para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Ante la inminente renovación de sus integrantes, Baclini no dudó en proyectar el escenario de los próximos meses.
"Seguramente para fin de año vamos a tener una Corte distinta", vaticinó. En este sentido, explicó que el recambio obligará a una reorganización interna del cuerpo: "Vamos a tener que articular distintas formas de trabajo y de acuerdos internos; creo que será muy importante la visión a futuro que se tenga".
Seguridad y el rol del MPA
Respecto a los sistemas de investigación, Baclini marcó la distinción técnica que rige en la provincia, recordando que la investigación criminal hoy es potestad del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como órgano independiente.
"Ya se han dotado de muchos recursos al Ministerio Público y se seguirá profundizando", señaló, al tiempo que reconoció que el Poder Judicial vivió los recientes episodios de inseguridad en la provincia con "bastante atención y una situación de alerta", aunque con la firme expectativa de que las soluciones lleguen a la brevedad bajo el nuevo marco institucional.