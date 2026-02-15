Renovación de la Justicia santafesina

Jorge Baclini y la transición en la Corte: "Para fin de año vamos a tener un tribunal distinto"

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el ex fiscal general y actual integrante del Poder Judicial analizó los desafíos del sistema ante la nueva Constitución. Pidió profundizar la informatización y advirtió que la actual composición de la Corte Suprema de Justicia cambiará antes del cierre de 2026.