Poletti destacó la baja de la inseguridad y apuesta a una carta orgánica propia para la ciudad

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, calificó como “histórica” la apertura del período legislativo provincial del 15 de febrero, la primera tras la reforma constitucional y luego de más de seis décadas sin cambios de fondo en el marco institucional.
El mandatario municipal participó del acto con expectativa sobre los anuncios provinciales y remarcó la importancia de articular políticas entre los distintos niveles del Estado en un contexto económico complejo. En ese sentido, sostuvo que comenzar el año político con agenda legislativa activa permite ordenar prioridades y acelerar definiciones.
Poletti explicó que uno de los puntos centrales que espera sostener es el plan de pacificación y la continuidad de las políticas de seguridad. Según señaló, la reducción de los índices delictivos en la ciudad representa un dato alentador que debe consolidarse con trabajo conjunto entre municipio y provincia.
Para el intendente, vivir con mayor tranquilidad fue uno de los ejes que planteó desde el inicio de su gestión. Por eso insistió en que la seguridad debe seguir siendo prioridad en la agenda pública y que el acompañamiento provincial resulta clave para profundizar los resultados obtenidos hasta ahora.
Seguridad, tránsito y obras para mostrar la ciudad al mundo
El jefe municipal también puso el foco en la seguridad vial como otro de los desafíos de gestión. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y afirmó que los indicadores muestran una reducción de accidentes, algo que consideró fundamental para mejorar la calidad de vida urbana.
En paralelo, subrayó la importancia de las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos, que tendrán a la capital provincial como uno de los escenarios principales. Poletti sostuvo que el evento representa una oportunidad estratégica para posicionar a la ciudad y exhibir su potencial.
Según indicó, el objetivo es que Santa Fe pueda mostrarse al mundo como sede deportiva, turística y productiva. Por eso remarcó la necesidad de que las obras se concreten en tiempo y forma, entendiendo que el impacto excede lo deportivo y se proyecta sobre la imagen institucional de la ciudad.
El intendente definió al evento como una oportunidad más que un problema, y aseguró que el municipio trabaja para que el año tenga una impronta de crecimiento, visibilidad y fortalecimiento urbano.
Autonomía municipal y el proyecto de una carta orgánica
Poletti adelantó además que el municipio comenzará a trabajar durante este año en la elaboración de una carta orgánica local. La iniciativa busca construir un marco institucional propio que refleje la identidad, necesidades y particularidades de la ciudad.
El intendente explicó que la idea no es replicar modelos ajenos, sino elaborar una norma que represente a todos los sectores sociales y políticos. Según señaló, el proceso deberá ser participativo y contemplar la idiosincrasia local, evitando soluciones estándar que no respondan a la realidad santafesina.
Consultado sobre la posibilidad de incorporar la figura del viceintendente, indicó que primero deberá debatirse la legislación provincial y luego analizar cómo se integra esa figura dentro del esquema municipal. En ese punto, dejó en claro que su mirada está más orientada a fortalecer la gestión antes que a sumar cargos políticos.
No obstante, afirmó que el debate debe ser abierto y permitir que cada ciudad adopte la organización institucional que mejor se ajuste a su funcionamiento. En ese marco, remarcó que la discusión recién comienza y que el año estará atravesado por ese proceso político e institucional.