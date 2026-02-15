Pablo Javkin reclamó la figura del viceintendente: "Hay que darle más poder a la gente y menos a la rosca política"

En el marco de una jornada que calificó como "de consolidación", el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó de la histórica apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.
El intendente de Rosario celebró el adelanto del calendario legislativo y defendió la creación del cargo de viceintendente por voto directo. Además, destacó los beneficios de la autonomía municipal y la resolución del conflicto policial tras el discurso del gobernador Pullaro.
En diálogo exclusivo con CyD Litoral, el mandatario rosarino se mostró alineado con el plan de gobierno de Maximiliano Pullaro, pero dejó definiciones contundentes sobre la reforma del régimen municipal y la necesidad de empoderar al electorado.
Uno de los puntos centrales de la charla fue la discusión sobre la Ley de Municipios y la posible creación del cargo de viceintendente. Javkin fue tajante al respecto: "Cuando usted le deja a la rosca política cargos importantes, le quita poder a la gente. Soy partidario de que los cargos los elija la población de forma directa".
El intendente puso como ejemplo su propia experiencia personal para ilustrar la importancia de tener una línea de sucesión clara y legitimada por las urnas. "Me pasó de tener una duda sobre un tratamiento de salud. Si hubiese tenido que pedir licencia, ¿quién hubiera gobernado la ciudad? Alguien que eligieron los concejales, no la gente", sentenció. Para Javkin, el compañero de fórmula debe figurar en la Boleta Única junto al intendente, tal como ocurre con la gobernación y la presidencia. "Si no lo toma la ley provincial, nosotros lo tomaremos en nuestra Carta Orgánica en 2027", advirtió.
Respecto a la autonomía de Rosario, Javkin aseguró que la ciudad ya está ejerciendo facultades propias que redundan en beneficios directos para los vecinos. "Ya dictamos nuestra ordenanza de autonomía y la gente empieza a ver los resultados. Gracias a esto vamos a agilizar todo el sistema de carnet de conducir y pudimos intervenir en terrenos baldíos que tenían 'prisioneros' a barrios enteros", explicó.
El intendente remarcó que la autonomía no es una discusión abstracta de poder, sino una herramienta de eficiencia: "Todos los días tomamos medidas que antes no podíamos tomar en forma directa. Lo que la gente decida en su Carta Orgánica será el camino a seguir".
Finalmente, el mandatario rosarino analizó la resolución del reciente conflicto con la fuerza policial. Javkin agradeció el esfuerzo del personal, especialmente de los agentes jóvenes que provienen del norte provincial, y valoró la respuesta del Ejecutivo santafesino.
"Creo que el reclamo estuvo muy bien atendido. Lo más importante es que se resolvió rápido: terminó de hablar el gobernador y a la media hora teníamos de nuevo 250 móviles en la calle en Rosario", destacó. No obstante, dejó un mensaje para el futuro: "Hay que pensar qué mecanismo de canalización tenemos para situaciones salariales o de condiciones de trabajo en la policía, para evitar que se den estas situaciones por falta de interlocución".