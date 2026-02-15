Apertura de sesiones ordinarias

Pablo Javkin reclamó la figura del viceintendente: "Hay que darle más poder a la gente y menos a la rosca política"

El intendente de Rosario celebró el adelanto del calendario legislativo y defendió la creación del cargo de viceintendente por voto directo. Además, destacó los beneficios de la autonomía municipal y la resolución del conflicto policial tras el discurso del gobernador Pullaro.