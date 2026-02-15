Día histórico en Santa Fe: llegó el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura

En una jornada que marca un antes y un después en la vida institucional de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará hoy un día histórico al inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina.
En una sesión que abandona la tradicional fecha de mayo, el gobernador marcará diferencias con la gestión nacional y pondrá el foco en la seguridad, la educación y el sector productivo.
En una jornada que marca un antes y un después en la vida institucional de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará hoy un día histórico al inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina.
Por primera vez en más de seis décadas, el inicio del año legislativo se adelanta al 15 de febrero, dejando atrás el tradicional 1° de mayo, en cumplimiento con la reforma de la Constitución Provincial sancionada el año pasado.
Con un discurso que hará eje en la seguridad y el respaldo a la fuerza policial, el mandatario estrenará el nuevo calendario democrático ante una Asamblea Legislativa que asume el desafío de dar vida al flamante texto constitucional.
