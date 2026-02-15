#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Apertura de sesiones ordinarias

Día histórico en Santa Fe: llegó el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura

En una sesión que abandona la tradicional fecha de mayo, el gobernador marcará diferencias con la gestión nacional y pondrá el foco en la seguridad, la educación y el sector productivo.

Legislatura. Foto: Fernando Nicola.Legislatura. Foto: Fernando Nicola.
Por: 

En una jornada que marca un antes y un después en la vida institucional de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará hoy un día histórico al inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina.

Por primera vez en más de seis décadas, el inicio del año legislativo se adelanta al 15 de febrero, dejando atrás el tradicional 1° de mayo, en cumplimiento con la reforma de la Constitución Provincial sancionada el año pasado.

Con un discurso que hará eje en la seguridad y el respaldo a la fuerza policial, el mandatario estrenará el nuevo calendario democrático ante una Asamblea Legislativa que asume el desafío de dar vida al flamante texto constitucional.

La información, minuto a minuto

Domingo 15.02

09:58 Llegó el gobernador a la Legislatura

Maximiliano Pullaro ya se encuentra en la Legislatura para brindar el discurso que dará comienzo a las sesiones ordinarias.

Domingo 15.02

09:40 Autonomía y viceintendente: las definiciones del intendente de Rosario Pablo Javkin

Domingo 15.02

09:33 La senadora nacional Carolina Losada habló con El Litoral

Domingo 15.02

09:27 Jorge Baclini y la transición en la Corte

Domingo 15.02

09:22 El ministro Pablo Cococcioni dialogó con El Litoral

Domingo 15.02

08:55 El intendente Juan Pablo Poletti habló con El Litoral

Domingo 15.02

08:52 Paco Garibaldi habló con El Litoral

Domingo 15.02

08:45 El diputado nacional Esteban Paulón habló con El Litoral

Domingo 15.02

08:44 Clara García anticipó un año legislativo intenso

Domingo 15.02

08:34 El diputado provincial Joaquín Blanco habló con El Litoral

Domingo 15.02

08:21 Cortes y operativo policial en marcha

A minutos de que comience el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro en la Apertura de sesiones ordinarias.

Gobierno de la Provincia
Noticias Gobierno de Santa Fe
Maximiliano Pullaro

