Horas de definiciones: comisiones de Diputados debaten la reforma laboral

Será desde las 14. El proyecto obtuvo media sanción del Senado hace una semana. El artículo 44 no es el único en disputa. La CGT anticipó que habrá paro sin movilización cuando se trate en la Cámara baja.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación está convocado para este miércoles a partir de las 14.
No es una actividad parlamentaria más: es el encuentro en el que se debatirá la Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional, incluido el polémico artículo 44 que estableció límites a las coberturas salariales en caso de enfermedad del trabajador.
La intención del Ejecutivo es contar con la ley sancionada antes del inicio del período ordinario de sesiones que arranca el domingo 1º de marzo. Para ello extendió el período de extraordinarias hasta el 28 de febrero, tal cual publica el último Boletín Oficial.
La Cámara alta dio media sanción a la norma por 42 votos a favor y 30 en contra en una extensa y caldeada sanción.
Allí quedó incorporado al texto el controvertido artículo 44 que, en líneas generales, propone que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso, contra el 100 % que se percibe en la actualidad.
Varios puntos de la ley generaron discusión y rechazo en la oposición pero este artículo en particular puso en alerta, incluso, a bloques aliados al oficialismo que plantean su eliminación.
Mientras el gobierno nacional admite que hubo “errores” (en esos términos se expresó la senadora nacional de LLA, Patricia Bullrich), nadie parece hacerse cargo de su autoría. Sin embargo, el debate sobre la “modernización” laboral consumió horas y centímetros de los medios centrado en ese punto.
Por estas horas se define la modalidad del paro convocado por la CGT sin movilización, para el día en que se trate la reforma en la Cámara Baja: el jueves 19 o una semana después.
La fecha en que la ley será llevada al recinto se conocerá una vez que culmine el plenario de comisiones que tendrá invitados de distintos sectores y debería emitir un dictamen antes de culminar.
Eso si: en caso de que se introduzcan cambios sustanciales en el texto del Senado, que no se puedan subsanar con la reglamentación, la ley deberá volver a la Cámara alta.
Ante la asamblea convocada para el primer día de marzo, el presidente Javier Milei quiere mostrar como victorias legislativas la Reforma Laboral y la Ley Penal Juvenil que establece la edad de imputabilidad desde los 14 años (hoy es desde los 16). El tema, también polémico y con media sanción de Diputados, será puesto en debate en un plenario de comisiones de la Cámara alta el jueves desde las 14.30.