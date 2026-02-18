#HOY:

Russell vuela en Sakhir; Colapinto se consolida en el Top 10 con Alpine

George Russell encabezó el clasificador en la segunda semana de pruebas en Bahréin, estableciendo la nueva referencia de la pretemporada. En una jornada de contrastes, el argentino Franco Colapinto brilló al meterse entre los diez mejores con el Alpine, mientras que Sergio "Checo" Pérez y el equipo Cadillac enfrentaron serios problemas técnicos que los relegaron al fondo.

Destellos de Colapinto en el desierto de Bahréin. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
George Russell se apoderó del mejor registro absoluto de lo que va de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir. Tras heredar el volante de Andrea Kimi Antonelli por la tarde, el británico detuvo el cronómetro en 1m33s459 con neumáticos C3.

Mercedes no solo mostró velocidad pura —superando por 0s210 la marca del viernes pasado— sino también una fiabilidad envidiable, liderando el conteo de kilometraje con 145 vueltas totales.

La gran noticia del día fue el desempeño de Franco Colapinto. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

La tabla se mantuvo apretada en la zona alta: Oscar Piastri (McLaren) escoltó a Russell a solo diez milésimas, mientras que Charles Leclerc, el referente de la mañana con la Ferrari SF-26, cerró el podio imaginario a 0s280.

Colapinto: Solidez y ritmo en el Top 10

La gran noticia del día fue el desempeño de Franco Colapinto.

El argentino, que tomó el relevo de Pierre Gasly en la sesión vespertina, logró exprimir el Alpine para marcar un tiempo de 1m35s254. Su registro lo ubicó en la novena posición, superando por un margen mínimo al Audi de Gabriel Bortoleto.

Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

Más allá del tiempo, lo valioso para el equipo de Enstone fue la consistencia: Colapinto completó 60 giros, aportando valiosa información técnica en una jornada donde Alpine logró superar la barrera de las 120 vueltas combinadas.

Pesadilla para Cadillac y Red Bull

En la otra cara de la moneda, el miércoles fue una jornada para el olvido en los garajes de Cadillac.

La nueva estructura estadounidense sufrió fallas mecánicas que limitaron drásticamente el rodaje de sus pilotos; Sergio Pérez apenas pudo completar 24 vueltas matutinas, terminando en la zona baja del clasificador junto a su compañero Valtteri Bottas.

Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed

Red Bull tampoco tuvo un día ideal. El debutante Isack Hadjar apenas pudo rodar por la mañana, y aunque logró recuperar terreno en la tarde, la escudería de Milton Keynes cerró el día con un total de 66 vueltas, una cifra inusualmente baja para los campeones defensores que aún buscan el balance ideal en su monoplaza.

Fórmula 1
Automovilismo
Franco Colapinto
Alpine

