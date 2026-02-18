Test de pretemporada

Russell vuela en Sakhir; Colapinto se consolida en el Top 10 con Alpine

George Russell encabezó el clasificador en la segunda semana de pruebas en Bahréin, estableciendo la nueva referencia de la pretemporada. En una jornada de contrastes, el argentino Franco Colapinto brilló al meterse entre los diez mejores con el Alpine, mientras que Sergio "Checo" Pérez y el equipo Cadillac enfrentaron serios problemas técnicos que los relegaron al fondo.