Liga Nacional de Básquet

Unión no lo supo cerrar y perdió con Atenas en el cierre de la gira por Córdoba

Fue 76 a 69 con un parcial negativo de 21-11 en el último cuarto. El tatengue quedó con récord negativo de 11 victorias y 12 derrotas y se mantiene en el décimo segundo puesto de la tabla general. El norteamericano Akwuba con 17 fue el goleador rojiblanco.