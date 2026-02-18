Unión no lo supo cerrar y perdió con Atenas en el cierre de la gira por Córdoba

En la noche de este martes se produjo la tercera y última presentación de Unión en el marco de la mini gira por la provincia de Córdoba en la continuidad de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.
Fue 76 a 69 con un parcial negativo de 21-11 en el último cuarto. El tatengue quedó con récord negativo de 11 victorias y 12 derrotas y se mantiene en el décimo segundo puesto de la tabla general. El norteamericano Akwuba con 17 fue el goleador rojiblanco.
Tras el resonante triunfo en casa de Instituto y la contundente derrota a manos de Independiente de Oliva, los dirigidos por Ariel Rearte visitaban al histórico Atenas con la necesidad de ganar para volver a quedar con registro positivo en la recta final de la etapa regular y con busca de un lugar en los playoffs.
Tras hacer tres buenos primeros cuartos, Unión no tuvo un último parcial con efectividad en ambos costados de la cancha y terminó cediendo su ventaja y perdiendo el encuentro con un ajustado marcador final de 76 a 69.
El pivote Theo Akwuba fue el máximo artillero tatengue con 17, seguido por Felipe Queiros con 14 y el venezolano Guerra con 12. La próxima presentación de Unión por Liga Nacional de Básquetbol tendrá lugar el próximo sábado 21, cuando desde las 20.30 reciba a Quimsa de Santiago del Estero en el Ángel Malvicino.
Con claros intentos arrancaron Atenas y Unión el partido. El local buscó dañar bajo el aro a través de Nakye Sanders y la visita desde el control del balón de Franco Balbi. En ese juego, el encuentro fue parejo y los diez primeros minutos terminaron 17 a 16 para los santafesinos.
En el segundo cuarto, la diferencia entre uno y otro fue más marcada. Atenas se perdió en los intentos hacia el aro y el Tatengue lo aprovechó, sacó una ventaja de 12 puntos (30-18) y controló los ritmos a su gusto.
Tres triples seguidos del Griego (dos de Danjel Purifoy y uno de Santiago Ferreyra) volvieron a ponerlo en juego. Restando 2.55 el marcador se puso 33 iguales. Al entretiempo se fueron 41 a 38 arriba Unión.
Atenas siguió remando de atrás en el tercero. Le costaba ser fluido en ataque y su rival, con mayor tranquilidad, encontraba los huecos para convertir mejor.
Así y todo, cuando se lo propuso el Griego dio vuelta la historia y pasó a ganarlo, 47 a 46, con cinco minutos por delante. Con mucha inteligencia, especialmente de Franco Balbi, la visita retomó las riendas y terminó ganando el tercer tramo por 58 a 55.
Unión tuvo su chance para liquidarlo, no desde el marcador, pero sí desde lo anímico, como no lo hizo, Atenas despertó nuevamente y con un triple de Manuel Buendía puso el partido en 62 iguales con 4.51 por jugarse. El final fue gol por gol, la diferencia era mínima y estaba para cualquiera. El tablero marcaba 2.35 para el cierre y Atenas ganaba por uno, 66 a 65.
Tan ajustado fue el final que restando 1.04 el tanteador estaba otra vez igualado en 69. Triple clave de Luciano González para poner al local tres arriba con 42 segundos. Balbi erró en la respuesta y Sanders desde la línea puso uno más de distancia. Volvió a fallar Unión y el triunfo quedó en Córdoba.
ATENAS 76: Manuel Buendía 6, Luciano González 10, Santiago Ferreyra 16, Danjel Purifoy 20, Nakye Sanders 16 (FI) Juan Oberto 8, Ramiro Ledesma 0, Benjamín Imaz 0. DT: José Pisani.
UNIÓN 69: Franco Balbi 11, Yeferson Guerra 12, Emiliano Basabe 6, Theo Akwuba 17, Felipe Queiros 14 (FI) Martín Cabrera 5, Facundo Chamorro 0, Daniel Hure 4, Federico Elías 0. DT: Ariel Rearte.
Parciales: 16-17, 38-41 y 55-58.
Árbitros: Fabricio Vito, Ariel Rosas, Andrés Barbarini.
Cancha: Estructuras Pretensa Atenas.