Almagro de Esperanza jugó un amistoso y se prepara para afrontar el torneo Federal

Almagro de Esperanza atraviesa semanas de intenso movimiento en la conformación de su proyecto deportivo 2026. Mientras ajusta detalles para afrontar una nueva participación en la Liga Federal de Básquet, la institución no solo continúa sumando refuerzos para su plantel superior, sino que además vuelve a confirmar su rol de semillero del básquet santafesino y nacional, con la salida de una de sus principales promesas juveniles.
En las últimas horas, el club concretó una incorporación clave para el Federal: el interno U21 Ulises Daniel González, pivote santafesino de 2,00 metros, quien este martes se sumó a los trabajos de pretemporada.
La dirigencia venía siguiendo desde hace tiempo los pasos del jugador y finalmente logró acordar todos los detalles con Unión de Santa Fe, institución en la que González se formó y desarrolló toda su carrera. Su llegada representa un refuerzo importante en una posición muy buscada por los equipos de la región, ya que Almagro necesitaba completar la ficha interna U21.
De esta manera, González se transforma en la segunda incorporación del plantel, junto al también U21 Juan Pablo Riquelme, hermano de Rodrigo.
Ulises llega procedente de Unión, donde integró el plantel vinculado a la Liga Nacional, y venía disputando la Liga Proyecto (ex Liga de Desarrollo) además del torneo local.
“Quería cambiar de competencia”
En sus primeras declaraciones como jugador de Almagro, expresó: “Era consciente que estaba siendo buscado por varios clubes. Para mí el Federal representa otra experiencia. Quería cambiar de competencia, de roce, de ambiente, salir, quería probarme”.
Además, destacó el esfuerzo que realizó el club esperancino para concretar su llegada: “Sabía perfectamente todo lo que estaba haciendo Almagro para incorporarme. Pasó un largo tiempo y se pudo concretar. Hubo ciertos percances en el medio que lo fueron demorando. Pero finalmente se dio y estoy realmente muy contento. Me recibieron muy bien”.
También hizo referencia a los comentarios previos del juvenil surgido en Almagro, Pablo Spies, quien le anticipó el clima familiar que encontraría en Esperanza: “Me había anticipado que es un club muy familiar. Se juntan mucho. Los chicos salen juntos, se hacen amistades estrechas. Y eso ya lo empiezo a notar. Es otra vida, distinta a Santa Fe”.
Con entusiasmo, González remarcó: “Esta apuesta va a ser una muy buena experiencia. Quiero mostrarme y ver cómo uno rinde en un Federal. Va a ser mi primera experiencia saliendo de la ciudad de Santa Fe. Y quiero probar. Voy a dar todo de mí para que salga de la mejor manera”.
Máximo Vergara, de exportación
En paralelo al armado del plantel superior, Almagro volvió a recibir una noticia que llena de orgullo a toda la institución: Máximo Vergara, jugador U17, continuará su carrera deportiva en Instituto de Córdoba, uno de los clubes más importantes de la Liga Nacional de Básquet (LNB).
El Club Almagro de Esperanza continúa consolidándose como una verdadera cantera del básquet santafesino y nacional. La noticia representa un nuevo paso para el básquet esperancino, ya que no es la primera vez que la institución logra proyectar a uno de sus talentos hacia la elite.
En ese sentido, la situación recuerda lo ocurrido años atrás con Diego Collomb, otro de los grandes valores surgidos del club que también dio el salto a un equipo de Liga Nacional.
Vergara, quien se destacó en las divisiones formativas y viene mostrando una evolución constante en su rendimiento, dará un paso fundamental en su crecimiento deportivo al integrarse a la estructura profesional de Instituto, una institución reconocida por su fuerte trabajo de formación y por ser protagonista permanente en la máxima categoría del básquet argentino.
Desde Almagro, el traspaso se vive como un premio al esfuerzo del jugador, su familia y el trabajo sostenido de entrenadores y dirigentes que año tras año apuestan al desarrollo de juveniles.
La partida de Máximo Vergara confirma una vez más el rol de Almagro como semillero de la Liga Nacional, reafirmando el prestigio que el club ha construido en el mapa del básquet argentino y dejando en claro que en Esperanza se sigue formando talento de alto nivel.
El amistoso ante Gimnasia
Un instante de uno de los intensos entrenamientos del plantel esperancino.
En el marco de la preparación para la Liga Federal, Almagro ya confirmó compromisos amistosos.
El primero fue ante Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, otro representante de la Asociación Santafesina que disputará el certamen, aunque en otra zona.
Además, en la semana siguiente y con programación a confirmar, el equipo participará del Cuadrangular organizado por Alma Juniors en el estadio “Enzo Scocco”, junto a Atlético de Rafaela y Atlético María Juana, rivales directos en la misma zona del Federal.
El nuevo equipo de Almagro, versión 2026, se presentó este viernes por primera vez en pleno desarrollo de la pretemporada rumbo a la nueva edición de la Liga Federal. Fue en Santa Fe, frente a Gimnasia y Esgrima, en lo que significó su primer partido amistoso.
Más allá del resultado, el cuerpo técnico pudo obtener buenas conclusiones de un plantel en formación, teniendo en cuenta las ausencias por alejamientos y las recientes incorporaciones.
Entre las bajas se registraron las salidas de Leonardo Strack y Gonzalo Lozicki (a Sanjustino), Franco Mierke (a Colón) y Máximo Vergara Herbel (a Instituto de Córdoba). En tanto, las caras nuevas fueron el pivote Ulises González (procedente de Unión) y el alero entrerriano Juan Pablo Riquelme.
Tras el encuentro, el entrenador Maximiliano Barisio dejó sensaciones positivas:
“Teniendo en cuenta que se trata de un equipo nuevo, en formación, que va a ir encontrando su identidad, con nuevos sistemas y nuevas responsabilidades para todos y cada uno, las conclusiones son positivas. Hay que ser más consistentes y fuertes en defensa, y correr más la cancha. Pero si se tiene en cuenta que fue el primer partido, en plena pretemporada, y frente a un equipo largo y que tiene una muy buena base, las conclusiones que se pueden sacar son positivas”, indicó.
En el desarrollo del juego, Gimnasia se quedó con el primer parcial 20-15, y luego estiró diferencias en el segundo cuarto (30-22) para cerrar la primera etapa 50-37.
Los “mensanas”, dirigidos por Fernando Ciprian, se sostuvieron con una gran producción de León Alfonso, máximo anotador del partido con 18 puntos, efectivo desde el perímetro (4 triples, tres consecutivos en el cuarto inicial).
En el equipo esperancino, Ulises González se hizo fuerte en la zona pintada y fue una de las principales vías ofensivas, mientras que Rodrigo Riquelme aportó desde el perímetro con triples claves.
En la complementaria, Gimnasia amplió la diferencia (26-14) y luego intensificó la rotación. Almagro logró acortar distancias en el último parcial (26-10) con un buen pasaje de Enzo Durigón y Matías Felcaro, en un amistoso que sirvió para evaluar rendimientos individuales y colectivos.
Síntesis
Gimnasia y Esgrima: Inti Peon 6, Tomás Gómez 11, León Alfonso 18, Julián Salaberry 6, Jeremías Salvatelli 4 (FI), Matías Manattini 8, Marcial D’Amelio 5, Facundo Zanor 13, Santiago Saudejaut 1, Justo Gutiérrez 2, Juan Montenegro 8, Renzo Novatti 4. DT: Fernando Ciprian.
Almagro: Mateo Spies 6, Enzo Durigón 15, Rodrigo Riquelme 18, Ulises González 18, Matías Felcaro 13 (FI), Franco Parola 7, Juan Pablo Riquelme 0, Guillermo Pfeiffer 0, Jesús Manislla 0, Tago Melchiorre 0. DT: Maximiliano Barisio.
Árbitros: Alejandro Araujo y Luciano Menéndez.
Campus de tecnificación en Almagro
Además, la institución esperancina anunció la realización de un Campus de Tecnificación a cargo de Andrés Horst, ex jugador del club, que se desarrollará durante tres días, del 19 al 21 de febrero, en las instalaciones de Almagro.