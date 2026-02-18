Sesión matutina

Fórmula 1: Leclerc abre la última semana de test con el mejor tiempo en Bahréin

Charles Leclerc fue el más veloz en la sesión matutina de los test de pretemporada en Bahréin, en el inicio de la última semana de ensayos antes del debut 2026 en Australia. La jornada dejó también señales de alerta: Sergio Pérez giró poco con el Cadillac y Red Bull y Aston Martin enfrentaron inconvenientes mecánicos