Fórmula 1: Leclerc abre la última semana de test con el mejor tiempo en Bahréin

La Fórmula 1 retomó la actividad en el Circuito Internacional de Bahréin con el comienzo de la última semana de pruebas antes del arranque oficial de la temporada 2026, previsto para el 8 de marzo en Australia.
Charles Leclerc fue el más veloz en la sesión matutina de los test de pretemporada en Bahréin, en el inicio de la última semana de ensayos antes del debut 2026 en Australia. La jornada dejó también señales de alerta: Sergio Pérez giró poco con el Cadillac y Red Bull y Aston Martin enfrentaron inconvenientes mecánicos
La Fórmula 1 retomó la actividad en el Circuito Internacional de Bahréin con el comienzo de la última semana de pruebas antes del arranque oficial de la temporada 2026, previsto para el 8 de marzo en Australia.
Charles Leclerc fue el referente de la mañana. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1m33s739, suficiente para liderar la sesión y confirmar la consistencia mostrada la semana pasada, cuando también había sido el más veloz en una de las jornadas.
El monegasco no solo se destacó en velocidad, sino también en ritmo de trabajo: completó 70 vueltas, siendo uno de los más activos en pista. Solo Arvid Lindblad, con 75 giros para Racing Bulls, superó ese registro.
Detrás de Leclerc se ubicó Lando Norris. El británico de McLaren marcó 1m34s052 y completó 54 vueltas, manteniéndose dentro de márgenes competitivos.
En tanto, Andrea Kimi Antonelli, quien había sido el más rápido la semana anterior, finalizó tercero con Mercedes gracias a un tiempo de 1m34s158 y 69 giros, confirmando la solidez del equipo alemán en tanda larga.
Más atrás quedó Alex Albon con Williams. Si bien fue cuarto, su mejor registro (1m35s690) lo dejó a casi dos segundos del Ferrari, evidenciando diferencias significativas en rendimiento puro.
La sesión no estuvo exenta de complicaciones técnicas. Red Bull tuvo un arranque complejo: Isack Hadjar solo pudo completar 13 vueltas debido a un inconveniente en la presión de uno de los circuitos de refrigeración del motor.
Aston Martin tampoco tuvo una mañana fluida. Fernando Alonso registró apenas 28 vueltas por problemas vinculados a la unidad de potencia Honda, limitando el programa de pruebas del equipo británico.
Pierre Gasly, con Alpine, terminó quinto tras completar 61 vueltas con el A526, mientras que Esteban Ocon (Haas) también logró meterse entre los diez primeros.
Uno de los focos de atención estuvo en el debut competitivo del nuevo proyecto Cadillac. Sergio “Checo” Pérez tuvo una mañana prácticamente improductiva: el monoplaza presentó fallas en sensores que limitaron su rodaje.
Durante las primeras dos horas y media solo pudo realizar dos vueltas de instalación. Finalmente acumuló 24 giros y cerró 11° y último con un tiempo de 1m38s191, muy lejos de los registros de punta.
Por la tarde, el mexicano cederá el volante a Valtteri Bottas, mientras que Franco Colapinto tomará el lugar de Gasly en Alpine para continuar con el programa de ensayos.