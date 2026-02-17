Demolición histórica del Gálvez y un proyecto para recibir a la Fórmula Uno

El histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez comenzó a escribir una nueva etapa. La demolición de los tradicionales boxes marcó el primer impacto visible de un ambicioso plan de modernización impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un objetivo claro: recuperar estándares internacionales que permitan el regreso del MotoGP en 2027 y, en una aspiración mayor, volver a recibir a la Fórmula 1 en 2028.
La intervención forma parte de la primera etapa de un masterplan integral. Tras la demolición comenzará la construcción de un nuevo edificio de boxes: serán 32, con siete metros de frente cada uno, integrados a una estructura que incluirá áreas técnicas y una torre de control. El complejo proyecta 12.047 metros cuadrados cubiertos y 6.214 descubiertos, con una estética moderna que buscará combinar funcionalidad e identidad urbana.
“Estamos trabajando en la modernización del Autódromo no solo para recibir al MotoGP, sino también, en un futuro, a la Fórmula 1”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según datos oficiales, cada evento internacional de primer nivel implica un movimiento económico superior a los 150 millones de dólares, además de la generación estimada de cinco mil puestos de trabajo.
Obras estructurales y nuevo trazado
La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) ejecuta los trabajos adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA–SE.MI. SA. En paralelo, se avanzará en la renovación del paddock y en una segunda etapa se intervendrá la pista, cuyo rediseño fue desarrollado por la Ciudad junto a Tilke Engineers & Architects, la firma fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, referente mundial en la creación y actualización de circuitos bajo normas FIA y FIM.
El trazado pasará de 9,50 a 12 metros de ancho en casi toda su extensión (15 metros en la recta principal). Tendrá aproximadamente 4.300 metros de longitud, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades superiores a los 300 km/h. El diseño incorporará nuevas curvas de baja y alta velocidad, contemplando además las exigencias técnicas de las mecánicas híbridas actuales.
En materia de infraestructura, se colocarán 3.120 metros de pianos homologados, se ampliará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro y se reforzarán los sistemas de seguridad con tecnología LED para señalización electrónica. El pavimento contará con una mezcla asfáltica especialmente desarrollada para competencias de máximo nivel.
Capacidad y accesos
El proyecto también prevé mejoras en accesibilidad y circulación. Se habilitará un nuevo ingreso por la Avenida 27 de Febrero y se espera que el autódromo pueda albergar a más de 150 mil espectadores durante el fin de semana del MotoGP.
“El Gálvez es un emblema de la Ciudad. Queremos transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la mística que lo convirtió en la catedral del automovilismo argentino”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián Turnes.
El templo fue demolido en parte. El que vendrá buscará recuperar su lugar en el calendario grande del deporte motor mundial.