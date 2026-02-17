Se apunta bien alto

Demolición histórica del Gálvez y un proyecto para recibir a la Fórmula Uno

El trazado pasará a tener alrededor de 4.300 metros, adaptado a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora y con una capacidad estimada para las 150 mil personas. Se apunta a MotoGP el año que viene y la máxima categoría mundial en 2028.