Colapinto afina detalles antes del arranque en Australia: horarios y TV de los últimos test de pretemporada

El piloto argentino afronta los últimos ensayos antes del inicio oficial de la F1 2026. Días clave para ajustar el Alpine y llegar competitivo al GP de Australia.

Colapinto afronta sus últimos test en Bahréin antes del debut oficial de la F1 2026. Credito: REUTERS/Jakub PorzyckiColapinto afronta sus últimos test en Bahréin antes del debut oficial de la F1 2026. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Por: 

La Fórmula 1 encara esta semana su segunda y última tanda de pruebas de pretemporada en el Gran Premio de Australia, donde comenzará oficialmente el campeonato el fin de semana del 8 de marzo.

Antes de ese estreno, los equipos ultiman detalles en el exigente Circuito Internacional de Bahréin, escenario clave para medir el rendimiento real de los nuevos monoplazas.

Para Franco Colapinto, piloto de Alpine F1 Team, será una instancia determinante: la última oportunidad para consolidar sensaciones, trabajar en tandas largas y ajustar la puesta a punto del auto bajo condiciones de carrera.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, señaló sus expectativas alrededor de Franco Colapinto

Las pruebas se desarrollarán durante tres días —miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero— con once escuderías en pista.

Horarios en Argentina y formato de trabajo

Cada jornada estará dividida en dos sesiones de cuatro horas, separadas por un receso de una hora.

Horario local (Bahréin): 10:00 a 14:00 (sesión matutina) y 15:00 a 19:00 (sesión vespertina). Horario de Argentina: 4:00 a 8:00 y de 9:00 a 13:00

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, señaló sus expectativas alrededor de Franco Colapinto

Con un único auto habilitado por equipo, las escuderías deben repartir el tiempo entre sus dos pilotos titulares. Habitualmente, cada corredor dispone de un día completo y comparte la jornada restante.

En la primera semana, Alpine dividió el primer día entre Colapinto y Pierre Gasly, para luego otorgarles una jornada completa a cada uno, con el argentino cerrando la actividad.

Dónde ver en vivo la pretemporada

A diferencia de la primera tanda, esta vez habrá cobertura completa de todas las horas en pista.

Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 13, 2026 Alpine's Franco Colapinto during pre season testing REUTERS/Jakub Porzycki

Las opciones son: F1 TV: transmisión íntegra de cada jornada y Disney+ (Plan Premium): cobertura para el resto de la región. Además FOX Sports Argentina también tendrá una emisión completa de los entrenamientos.

Será una oportunidad ideal para seguir de cerca cada tanda de Colapinto y evaluar su ritmo en simulaciones de clasificación y carrera.

Colapinto y la importancia de estos test

Más allá de los tiempos de vuelta —que suelen ser relativos en pretemporada— el foco estará puesto en la confiabilidad del monoplaza, el comportamiento de los neumáticos y el ritmo en tandas largas.

Para Colapinto, que afronta su primera temporada completa en la máxima categoría, estos kilómetros son fundamentales: permiten afinar la adaptación técnica, fortalecer la comunicación con los ingenieros y llegar al debut en Australia con mayor solidez competitiva.

En un calendario que promete máxima exigencia desde la primera fecha, Bahréin será el último laboratorio antes de que se apaguen los semáforos y comience oficialmente la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo
Alpine

