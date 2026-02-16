Primera Nacional

Corte de luz detuvo el cierre del duelo entre Patronato y San Martín

El equipo dirigido por Rubén Darío Forestello terminó 0-0. Un apagón en el estadio interrumpió el partido en el momento más peligroso del anfitrión. Mientras se espera qué sucederá con los minutos pendientes, Patronato ya empieza a preparar su primer encuentro como local ante Gimnasia y Tiro.