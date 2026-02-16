Corte de luz detuvo el cierre del duelo entre Patronato y San Martín

Patronato volvió a la actividad con un buen empate frente a San Martín en Tucumán, en un cotejo en el que observaron las primeras versiones del elenco de Rubén Darío Forestello, que mostró una solidez defensiva, que cambió su cara ofensiva en el complemento, no aprovechó su oportunidad y terminó aguantando las embestidas del local, que reaccionó y forzó a Alan Sosa.
El corte de luz en el Estadio (no en los alrededores), dejó la puerta abierta a la incertidumbre.
Poco y nada
Los primeros 45 minutos en La Ciudadela no colmaron las expectativas previas a un duelo. Tanto San Martín como Patronato demostraron que fue el primer tiempo oficial después de una extensa pretemporada y no hubo ningún tipo de duda. Pocas situaciones, poco fútbol, mucha pierna fuerte; también muchos errores de un lado y otro.
El Rojinegro mostró una importante tareas defensiva, salvo por un yerro de Meritello que dejó correr la pelota, el local no tuvo una chance clara frente a Alan Sosa. Una corrida y un tiro lejano de Borasi y nada más. Un remate desde afuera sin peligro.
Patrón también estuvo en deuda durante la primera parte. Cortés no lo vio a Barinaga dentro del área y dejó pasar una oportunidad. Rivero luchó más de lo que intervino en el juego. Pereyra acelerado pero sin gravitar. Lo más “peligroso” (y así entre comillas), fue un tiro de Cortés que se fue desviado después de un centro.
La primera parte bajó las revoluciones previas de la ansiedad. La pierna fuerte se hizo presente y las imprecisiones reinaron en más de 45 minutos. Equivocaciones de uno y otro lado. Ninguno sufrió.
No aprovechó y aguantó
El complemento comenzó distinto. Tanto Patronato como San Martín salieron con más decisión. Patrón aceleró y se animó a jugar en el campo rival. Maxi Rueda tuvo la primera situación, aunque su remate (post centro), rebotó en la espalda de un rival, lo mismo que el disparo de Barinaga desde fuera del área.
Un gran tramo de la segunda mitad fue del Rojinegro, que no pudo terminar de aprovechar lo generado. Heredia (y todo Patrón) se tomó la cabeza con su clara chance frente a Sand, después de una buena autogestión luego de una intervención de Cortés y Pereyra. El remate se fue por encima.
Rubén Forestello, intentando generar más equilibrio, metió mano y piernas frescas. Allí ingresó Alejo Miró, que en su primera intervención se quedó con la más clara de la noche. Le ganó a Sand en la banda, trasladó pero sin poder mejorar el ángulo. Buscó con un remate que pegó en un costado de la red. Era el gol y el golpe.
Luego de las dos chances claras, Yllana hizo lo propio, modificó su sistema, decidió jugar con doble nueve, adelantó a Kevín López que pudo ser la pesadilla. El ex Atlético Tucumán tuvo un claro mano a mano contra Alan Sosa que respondió de buena manera. El propio López disparó desde lejos y provocó otro “susto” en el arco Santo, que terminó el encuentro aguantando y aprovechando el corte de luz en el estadio en el mejor momento de San Martín.
Síntesis
- San Martín: Darío Sand; Victor Salazar, Nicolás Ferrerira, Ezequiel Parnisari, Lucas Diarte; Matías García, Santiago Briñone, Jorge Juárez, Alan Cisneros; Benjmín Borasi y Facundo Pons.DT: Andrés Yllana.
- Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero. DT: Rubén Forestello.
- Modificaciones: Kevin López por Juárez; Laureano Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos por García, Borasi y Cisneros; Nicolás Castro por Briñone (SM); Franco Soldano por Rivero; Augusto Picco y Alejo Miro por Barinaga y Pereyra; Fernando Evangelista por Moreyra; Nahuel Génez por Cortés (P).
- Amonestados: Borasi (SM); Moreyra, Meritello, Barinaga, Díaz, Bravo (P).