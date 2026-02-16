Edición 2026

Se pone en marcha la segunda fase de la Copa Libertadores: Argentinos Juniors enfrenta a Barcelona en Ecuador

La Copa Libertadores 2026 entra en su segunda fase este martes con una serie de partidos eliminatorios que definirán quiénes avanzan a la etapa decisiva previa a los grupos. Argentinos Juniors será el único equipo argentino en esta instancia y debutará en Ecuador ante Barcelona SC, en un duelo determinante para sus aspiraciones continentales