Se pone en marcha la segunda fase de la Copa Libertadores: Argentinos Juniors enfrenta a Barcelona en Ecuador

Con la primera etapa ya definida, la Copa Libertadores ingresa en su fase 2, en la que 16 equipos se enfrentarán a ida y vuelta entre el 17 y el 26 de febrero para buscar uno de los ocho boletos hacia la tercera ronda clasificatoria.
La Copa Libertadores 2026 entra en su segunda fase este martes con una serie de partidos eliminatorios que definirán quiénes avanzan a la etapa decisiva previa a los grupos. Argentinos Juniors será el único equipo argentino en esta instancia y debutará en Ecuador ante Barcelona SC, en un duelo determinante para sus aspiraciones continentales
Solo los vencedores de esas llaves avanzarán para luchar por un lugar en la fase de grupos del torneo continental más prestigioso de clubes en Sudamérica.
La acción comienza este martes con tres compromisos programados. A las 19.00 (hora de Argentina) el venezolano Carabobo recibirá al chileno Huachipato en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en un encuentro que será televisado por Fox Sports y Disney+.
Más tarde, desde las 21.30, Liverpool de Uruguay enfrentará al colombiano Independiente Medellín y, de manera simultánea, Sporting Cristal visitará al paraguayo 2 de Mayo, en otros cruces que prometen intensidad futbolística.
El foco argentino estará en el duelo de este miércoles 18 de febrero, cuando Argentinos Juniors —el único representante nacional en esta ronda— visite a Barcelona SC en Guayaquil.
El partido está programado para las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Banco Pichincha, donde el equipo dirigido por Nicolás Diez intentará dar un paso firme hacia la fase 3.
El “Bicho” accedió directamente a esta instancia por su buena posición en la tabla anual anterior y ahora enfrentará a un rival histórico de Ecuador, que buscará imponer su condición de local y avanzar en un torneo donde los cruces son cada vez más exigentes.
La serie continúa con la revancha en La Paternal la próxima semana, en una llave que será clave para las aspiraciones argentinas en Libertadores.
Además del duelo entre Argentinos y Barcelona, la jornada del miércoles incluye otros compromisos: desde las 19, O'Higgins recibirá a Bahía —equipo con presencia destacada en Brasil— y a las 21.30 Nacional Potosí será local del poderoso Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024.
La actividad no cesa el jueves 19, cuando Juventud Las Piedras, que protagonizó una histórica clasificación a esta instancia tras eliminar a Universidad Católica, reciba a Guaraní a las 19.00, y más tarde el venezolano Deportivo Táchira enfrente al colombiano Deportes Tolima desde las 21.30.
La segunda fase es una de las más vibrantes de la Libertadores porque obliga a los equipos a superar eliminatorias intensas antes de alcanzar la fase de grupos, donde también estarán otros clubes argentinos ya clasificados directamente, como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata o Rosario Central, que aguardan en la siguiente fase de la competición.
La segunda fase marcará un antes y un después en la Libertadores 2026. De los ocho clasificados que emergerán de esta etapa, cuatro avanzarán a la fase de grupos tras superar la tercera ronda.
Esta estructura busca intensificar la disputa previa al gran cuadro principal del certamen, que en 2026 mantendrá su formato usual una vez consolidada esta etapa previa.
Con la expectativa de cada enfrentamiento y el objetivo de llegar a la fase de grupos, los equipos se preparan para una semana de fútbol intenso en todo el continente. La Libertadores sigue su marcha y la tensión, como siempre, crece con cada minuto.