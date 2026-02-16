Colón fue contundente, goleó y ratificó su crecimiento

Colón de Santa Fe dio una muestra clara de su potencial futbolístico y de su evolución colectiva al imponerse con autoridad por 6 a 1 frente a Atlético Trebolense de El Trébol, en un encuentro correspondiente a la Zona 3 del Torneo Copa Federación de la Provincia.
El partido se disputó este domingo en el estadio Rafael Batres y dejó en evidencia el gran momento que atraviesa el conjunto femenino rojinegro.
Desde el inicio del encuentro, las sabaleras mostraron una postura ofensiva, buscando imponer condiciones a partir de la circulación de pelota, la presión alta y la intensidad física.
Ese planteo permitió rápidamente inclinar el desarrollo del juego hacia el arco rival, obligando a Trebolense a retroceder y a defenderse cerca de su área.
La apertura del marcador llegó tras una buena construcción colectiva que terminó con la definición precisa de Anahí Carrizo, quien sería una de las grandes figuras de la jornada.
Con el paso de los minutos, Colón sostuvo su dominio territorial y futbolístico, generando situaciones claras y mostrando una gran efectividad en los últimos metros.
El trabajo del mediocampo fue clave para sostener el ritmo del equipo, recuperando rápido la pelota y generando juego asociado para las delanteras. La defensa, por su parte, se mostró sólida y ordenada, permitiendo que el equipo juegue la mayor parte del partido en campo rival.
Efectividad ofensiva y superioridad colectiva
La superioridad de Colón se tradujo rápidamente en el marcador. Anahí Carrizo volvió a convertir para ampliar diferencias, mientras que Ana Leguiza, Morena Ramos, Candela Sidoni y Lourdes Largeaud completaron la goleada con definiciones que reflejaron la contundencia del equipo.
El funcionamiento colectivo fue uno de los puntos más altos del partido. El equipo supo manejar los tiempos, elegir los momentos para acelerar y también para administrar la pelota, mostrando madurez futbolística y confianza en su propuesta de juego.
Atlético Trebolense intentó reaccionar y logró descontar a través de Aylen Martínez, pero nunca pudo encontrar regularidad ni profundidad para poner en riesgo el resultado. La presión constante de Colón y su solidez defensiva impidieron cualquier intento de reacción sostenida.
Un proyecto que ilusiona para el 2026
Más allá del resultado abultado, lo más destacado fue la identidad futbolística que mostró el equipo. Colón dejó en claro que atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, con jugadoras que combinan talento, entrega física y compromiso táctico.
El cuerpo técnico logró consolidar una idea clara de juego y el plantel responde con actuaciones sólidas, mostrando carácter competitivo y ambición deportiva. Este tipo de victorias no sólo suman puntos, sino que fortalecen la confianza del grupo y marcan el rumbo del proyecto deportivo.
El presente es muy positivo y el futuro aparece aún más prometedor. El equipo femenino sabalero transita un camino de consolidación que invita a ilusionarse con objetivos importantes dentro de la competencia provincial.
La goleada en el Rafael Batres no solo significó tres puntos más, sino también una confirmación del crecimiento de un equipo que trabaja con seriedad y que apunta a ser protagonista en esta temporada 2026.
Colón mostró fútbol, contundencia y personalidad, atributos que alimentan la expectativa de cara a lo que vendrá.