Copa Federación Femenina

Coliseo y Colón juegan en casa y buscan sostener el arranque ganador

Los representantes de la Liga Santafesina Fútbol afrontarán una nueva jornada de la Copa Federación, ambos en condición de local. Tras un debut con victoria, los equipos santafesinos intentarán ratificar su buen momento ante su gente.