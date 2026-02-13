Coliseo y Colón juegan en casa y buscan sostener el arranque ganador

La competencia provincial comienza a entrar en ritmo y para los equipos de la ciudad de Santa Fe cada fecha representa una oportunidad para consolidar objetivos deportivos y fortalecer el crecimiento del fútbol femenino.
Los representantes de la Liga Santafesina Fútbol afrontarán una nueva jornada de la Copa Federación, ambos en condición de local. Tras un debut con victoria, los equipos santafesinos intentarán ratificar su buen momento ante su gente.
El próximo fin de semana será turno nuevamente para los conjuntos locales, que afrontarán compromisos importantes en la continuidad de la fase de grupos, con la ilusión de sostener el protagonismo que mostraron en el estreno.
Los dos representantes santafesinos llegan con confianza luego de haber sumado de a tres en sus respectivas presentaciones iniciales. Ese arranque positivo generó expectativas y, al mismo tiempo, reafirmó el trabajo que vienen desarrollando las instituciones en el desarrollo de sus planteles femeninos.
Ahora, el desafío será sostener ese rendimiento y aprovechar la localía para seguir construyendo camino dentro del certamen provincial.
El sábado 14 de febrero será el turno de Coliseo, que por la Zona 2 recibirá a Club Deportivo y Cultural Ferro DHO. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Eladio Romeo Rosso, escenario que volverá a vestirse de fútbol para acompañar al conjunto local en un partido que promete intensidad.
El equipo santafesino buscará imponer su juego desde el inicio, apoyado en su gente y en la confianza que dejó el debut victorioso. La idea del cuerpo técnico es sostener la identidad mostrada en el primer partido, apostando al orden táctico y a la solidez colectiva como principales herramientas para quedarse con los tres puntos.
El partido contará con terna arbitral proveniente de la Liga Esperancina de Fútbol. Gustavo Zamora será la máxima autoridad del encuentro, mientras que Lucas Tapponier y Antonela Pasquini cumplirán funciones como asistentes de línea.
La designación marca la continuidad del trabajo conjunto entre ligas de la provincia, fortaleciendo el desarrollo del fútbol femenino en cada región.
El domingo será el turno de Club Atlético Colón, que por la Zona 3 recibirá a Club Atlético Trebolense. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el estadio Rafael Batres, donde el conjunto rojinegro intentará hacer valer su localía para mantenerse en la parte alta del grupo.
El conjunto sabalero mostró personalidad y buen juego en su presentación inicial, y ahora buscará reafirmar ese nivel frente a su público. La localía aparece como un factor importante, no sólo desde lo deportivo sino también desde lo anímico, en un contexto donde el acompañamiento del público suele ser determinante.
La terna arbitral llegará desde la Liga Rafaelina de Fútbol. Gimena Córdoba será la jueza principal, acompañada por Sebastián Yori y Pedro Ayel como asistentes. La presencia de árbitras y árbitros de distintas ligas reafirma el crecimiento organizativo del certamen provincial.
En paralelo, la representación arbitral santafesina también tendrá participación en otro encuentro del torneo. La terna estará presente en el partido que disputarán Club Libertad y 9 de Julio de Rafaela el miércoles 18 de febrero desde las 20.
En ese compromiso, Aldana Ábalos será la jueza principal, acompañada por Candelaria Peralta y Marcia Ferreyra como asistentes.
La nueva jornada representa una oportunidad clave para los equipos santafesinos, que buscan seguir posicionándose dentro de sus zonas y acercarse a los objetivos planteados para esta edición del torneo.
Más allá de los resultados, la participación en este tipo de competencias continúa siendo fundamental para el crecimiento del fútbol femenino en la provincia, consolidando espacios de competencia y desarrollo para las jugadoras.
El fin de semana marcará un nuevo capítulo en la historia reciente del fútbol femenino santafesino, con dos equipos que buscarán hacerse fuertes en casa, sostener el buen inicio y seguir alimentando la ilusión de avanzar en una competencia que crece temporada tras temporada.