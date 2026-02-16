De Venado Tuerto a México: Nicolás Ibáñez debutó con goles en Cruz Azul

A veces el fútbol no da tiempo ni para acomodar las valijas. Nicolás Ibáñez pasó de Tigres a Cruz Azul… y en menos de una semana ya estaba festejando dos goles.
El delantero santafesino tuvo un estreno inmediato en su nuevo equipo, convirtió en competencias oficiales y dejó una fuerte primera impresión en la Liga MX.
Primero fue su estreno internacional en la Concacaf Champions Cup. Ingresó desde el banco ante Vancouver FC y empujó el cuarto tanto de la victoria. Presentación ideal, sin demasiadas vueltas: primera pelota clara, adentro.
Pero lo importante llegó el domingo. Su debut en la Liga MX. Y ahí el venadense mostró lo que mejor sabe hacer.
En la Jornada 6 del Clausura 2026, Cruz Azul enfrentó a Tigres en el estadio Cuauhtémoc. El contexto tenía algo de ironía futbolera: Ibáñez había jugado tres partidos del torneo con los felinos días antes. Ahora los miraba desde el otro lado.
Jugó como referencia ofensiva, siempre cerca del área. Esperó su momento. Y llegó a los 59 minutos.
Tras un remate de Willer Ditta, Nahuel Guzmán dio rebote corto y ahí apareció el instinto del “9”: empuje a la red y grito celeste. Fue su primer gol liguero con la Máquina y el segundo en la semana.
Salió reemplazado a los 90 minutos entre aplausos, con triunfo 2-1 consumado y la sensación de haber caído de pie en su nuevo club.
Ibáñez, de 31 años, sumó otra camiseta grande en el fútbol mexicano. Llegó al país en 2018 con Atlético San Luis, fue campeón y goleador con Pachuca, volvió a levantar títulos con Tigres y ahora empieza capítulo en Cruz Azul.
El arranque dice mucho: dos partidos oficiales, dos festejos. Para un centrodelantero, el mejor idioma posible.
Desde Venado Tuerto hasta la Liga MX, la fórmula no cambia. Toda pelota que quede dando vueltas en el área, descansa dentro del arco.
Los números de Nico Ibáñez
Estadísticas de Nicolás Ibáñez – Club por club (Actualizado al 15/02/2026)
Promedio goleador
0,36 goles por partido en su carrera profesional
(151 goles en 422 encuentros oficiales)