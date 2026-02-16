#HOY:

Una santafesina rompió el récord argentino indoor de 200 metros en Cataluña

La velocista logró una marca histórica durante una competencia en España, quedó en el podio y superó un registro nacional que se mantenía vigente desde 2020.

Guille recibiendo la medalla al segundo lugar que le valió el récord argentino.Guille recibiendo la medalla al segundo lugar que le valió el récord argentino.
Por: 

A miles de kilómetros de Murphy, pero con la celeste y blanca pegada a la piel, Guillermina Cossio volvió a dejar su huella en el atletismo argentino. Este domingo, en el Campeonato Indoor de Cataluña disputado en Sabadell, la velocista estableció el nuevo récord nacional bajo techo en los 200 metros llanos: 24.27.

Una cifra que no solo la depositó en el segundo escalón del podio, sino que también derribó la marca de 24.41 que la cordobesa Noelia Martínez sostenía desde 2020.

El detalle que pinta la dimensión de su carrera: quedó a apenas tres centésimas de la ganadora, la local Lluna Marsal.

Una marca histórica… después de correr el día anterior

El rendimiento cobra todavía más valor cuando se mira el contexto. El sábado había corrido los 400 metros en el Interclubes de España, representando al FC Barcelona en Valencia.

Allí fue tercera en su serie con 56.03, mostrando que atraviesa un momento físico notable en plena temporada europea.

Es decir: corrió un 400, viajó, compitió al día siguiente… y batió el récord argentino.

Con la medalla por el segundo lugar en los 200 metros y lograr el récord argentino.Con la medalla por el segundo lugar en los 200 metros y lograr el récord argentino.

Antes de la final, además, había ganado su serie de 200 metros con 24.84. En la definición exprimió todo y salió la marca grande.

Tres años en España, evolución constante

Cossio lleva tres temporadas instalada en España y su crecimiento es sostenido. Ya no es solamente la promesa santafesina: es una velocista consolidada en el circuito europeo.

El dato no es menor: compite para el mismo club donde brilla Yulimar Rojas, la recordwoman mundial de salto triple, que en el mismo Interclubes abrió su temporada con 14.95 metros.

Desde Murphy al alto rendimiento europeo.Desde Murphy al alto rendimiento europeo.

El roce internacional, la competencia semanal y la continuidad en pista cubierta están potenciando sus tiempos. Y el resultado empieza a impactar directo en las estadísticas nacionales.

Argentina tiene nueva dueña del 200 indoor

El récord de los 200 bajo techo parecía intocable desde Cochabamba 2020. Ahora cambió de nombre y éste resuena en el sur-sur santafesino y en todo el país: Guillermina Cossio.

Desde Murphy al alto rendimiento europeo. Desde la vieja pista de tierra del Parque Municipal de Venado Tuerto (pronta a ser inaugurada y convertirse en una de las mejores del país) a las pistas más importantes de Europa y ahora al libro de marcas argentinas. Y lo mejor: recién arranca el año y todavía queda mucho tiempo más para seguir haciendo historia.

