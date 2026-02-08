La pista atlética más moderna de Argentina, orgullo de Venado Tuerto
A diferencia de la imponente remodelación del CARD en Santa Fe, de cara a los Juegos Suramericanos, la obra de Venado es completamente nueva. En un puñado de días arranca el pintado final. Una inversión determinante para la región.
Obras históricas en Venado Tuerto: infraestructura deportiva de nivel mundial en el corazón del Parque Municipal.
El 24 de enero de 2024 se publicaba que “el gobernador Maximiliano Pullaro anunció este miércoles la continuidad de la obra de construcción de la pista de atletismo ubicada en el Parque Municipal “General Belgrano” de Venado Tuerto, tareas que fueron iniciadas durante la gestión del exgobernador Miguel Lifschitz y discontinuadas por la administración de Omar Perotti. La obra permitirá poner en valor y jerarquizar ese espacio público, además de optimizar una pista utilizada por los alumnos de instituciones educativas así como por los vecinos de la ciudad para la práctica de actividades deportivas”.
Posteriormente, el 6 de marzo de 2025, el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y el secretario de Obras Públicas Marcelo Pascualón, realizaron la firma del acta de inicio de obras en el Parque Municipal General Belgrano.
Por ese tiempo, se anunciaba una obra que “demandará una inversión del Gobierno provincial que ronda los 3.200 millones de pesos, con un plazo de ocho meses para la construcción de la nueva pista de atletismo, la renovación del velódromo y la conclusión de los vestuarios”.
La pista clase 2 del Parque Belgrano ya luce su solado sintético y se prepara para competencias nacionales e internacionales.
“Hoy es un día muy importante porque comenzamos con inversiones que parecían imposibles y que ya no son anuncios, sino hechos concretos, con las máquinas empezando a construir esta nueva pista de atletismo, los vestuarios y el velódromo”, aseguraba Chiarella.
“Esto es infraestructura deportiva que le da una potencia muy grande a la ciudad, ese es el objetivo que nos propusimos, que los sueños que parecían imposibles se hagan realidad. Hoy no abrimos sobres ni hacemos anuncios, sino que tenemos máquinas trabajando y eso nos llena de orgullo, por eso el agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Lisandro Enrico por hacer esto posible”, agregaba el Intendente.
Los trabajos en el Parque Municipal fueron ejecutados por la firma Coemyc, con sede en la ciudad de Santa Fe, además de la experticia internacional del prestigioso Erick Otto Papis y MONDO Spa Italia, cuyas oficinas centrales están ubicadas en Gallo d'Alba cerca de Torino, en la provincia de Cúneo (Piamonte).
En nombre del Ministerio de Obras Públicas, conducido por Lisandro Enrico, el secretario del área Marcelo Pascualón reflexionaba: “Consideramos a la obra pública como una inversión y no como un gasto, porque genera fuentes de trabajo y brinda condiciones para que los vecinos puedan vivir mejor”.
En el Parque Municipal asomaba una pista de atletismo clase 2, que permite homologar para competencias nacionales e internacionales. Tendrá seis carriles, más dos en zona de recta, con carpeta sintética de última tecnología. Estas características la hacen especial para la práctica de todas las disciplinas de atletismo, como saltos y lanzamientos en la zona interior de la pista.
“También se proyecta un depósito para el material deportivo y una cabina de control de torneos con toda la tecnología correspondiente. Además, se van a completar los vestuarios que están detrás del velódromo”, informaba el subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal.
Hoy, lo que anunció el Gobernador Maximiliano Pullaro y licitó el Intendente Leo Chiarella es una inminente y saludable realidad. Como si Venado Tuerto proyectara al país y al mundo entero una especie de Silicon Valley para atraer atletas de cualquier lugar del Planeta Tierra.
“Terminamos de colocar la pista en Venado Tuerto, con los colores azul y celeste en la zona del anillo; mientras que la llamada medialuna para salto en alto, garrocha y las dos jabalinas van en el color violeta que se usó en París. En diez días vamos a pintar y marcar la pista”, explica Erick Otto Papis a El Litoral.
La nueva pista de atletismo posiciona a la ciudad como polo regional para el deporte y la formación de atletas.
“Quedará mucho más moderna que el CENARD, con la actual reglamentación WA. Para tener una idea, las Mondo son las pistas más rápidas y las preferidas de los atletas porque allí bajan marcas, logran récords: Mendoza 2012, Resistencia/Chaco 2013 y Concepción del Uruguay 2017, más los Juegos Olímpicos son obras previas de nuestra empresa internacional. Venado quedará a primer nivel internacional: tendrá todas las medidas, estará homologada pero de manera distinta de la validación de Santa Fe (CARD). Acá, desde lo estético, se eligieron colores no convencionales que harán de Venado Tuerto una pista muy atractiva. Insisto, estamos hablando de un equipamiento completo: colchoneta, saltómetro, garrocha, jabalina, bala, disco, jaula y se instalará el famoso “Foto Finish” completo”, aseguran con orgullo al diario de Santa Fe.
Para tener una idea, “Foto Finish” significa el uso de tecnología de cámaras de alta velocidad para determinar el orden en que los competidores cruzan la línea de meta. Se utiliza cuando una carrera está tan reñida que los comisarios y las repeticiones a cámara lenta no pueden identificar de forma concluyente a un ganador a simple vista.
La pista será de Clase 2, apta para competencias nacionales e internacionales. Tendrá solado sintético, seis carriles completos más dos en la recta principal, y contará con las zonas necesarias para salto en alto, triple, con garrocha, lanzamientos de bala, jabalina y disco. También incluirá cabina de control de torneos y espacios de almacenamiento.
El mismo presidente de la Confederación Sudamericana de Atletismo, Alberto Scarpin, respaldó el proyecto de la nueva pista en Venado Tuerto y confirmó que será una de las quince de clase 2 en todo el país, condición que habilita a la ciudad a recibir torneos nacionales e internacionales. “Es sumamente importante para la continuidad del desarrollo del atletismo, no solamente en la ciudad de Venado Tuerto sino también para la región, la provincia y el país. Estoy muy contento de que se esté produciendo esto en la ciudad de Venado Tuerto”, señaló.