Alto, fuerte y lejos: no falta casi nada

La pista atlética más moderna de Argentina, orgullo de Venado Tuerto

A diferencia de la imponente remodelación del CARD en Santa Fe, de cara a los Juegos Suramericanos, la obra de Venado es completamente nueva. En un puñado de días arranca el pintado final. Una inversión determinante para la región.