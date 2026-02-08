Chiarella, departamento x departamento

El presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se hizo espacios para reunirse con correligionarios santafesinos para exponerles la situación política nacional y la tarea que se dio al frente del partido.
Así estuvo en Casilda con los dirigentes de las distintas localidades del dpto Caseros y el jueves en este capital con el titular departamental, Sergio Basile, con quien armó una agenda de trabajo para el 2026. Chiarella y Basile se conocen desde la militancia en la juventud radical y tienen una rica experiencia de trabajo partidario. "Compartimos mirada y planificación para el 2026, con una agenda común y el objetivo de fortalecer la presencia radical en el departamento La Capital, con trabajo en el territorio y proyección a futuro", marcó Basile tras la reunión.
Finalmente Chiarella estuvo en el Senado de la reunión del foro de intendentes de la UCR con senadores de Unidos por la futura ley de Municipios.