Fan Fest: Venado Tuerto ya palpita los Juegos Suramericanos
El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 desembarcó este jueves 29 de enero en Venado Tuerto, en el Parque Municipal “General Belgrano”, con actividades deportivas y recreativas para toda la familia y la presencia de “Capi”, la mascota oficial. La agenda continúa este viernes 30, de 9 a 19, en Av. Santa Fe y Pueyrredón.
El Parque Municipal “General Belgrano” se transformó en una estación de anticipación. Entre juegos, trivias y propuestas para moverse, Venado Tuerto recibió este jueves el Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026 y sumó a chicos, familias y visitantes a una experiencia que busca encender la cuenta regresiva.
La llegada no fue un hecho aislado: la activación forma parte de un recorrido por los 19 departamentos santafesinos, con el objetivo de acercar el espíritu de los Juegos que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Un parque en modo Juegos
La primera jornada tuvo clima de colonia y de festival. Hubo presencia de la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal; la directora de Deportes, Marcela Traverso; los concejales Carlos Jordán y Gisela Pouillastrou, y también de los profes y chicos de la Colonia de Vacaciones municipal, que le dieron pulso al arranque.
Los vecinos recorrieron estaciones con experiencias inmersivas, juegos y propuestas recreativas. La programación incluyó, además, torneo de truco, baile, banda en vivo y DJ, en una combinación pensada para que el Fan Fest no sea solo deporte, sino también encuentro.
La gira provincial y el rol de “Capi”
El coordinador del Tour de los Juegos Suramericanos, Claudio Quiroga, explicó que el Fan Fest se encuadra en un plan de difusión provincial y remarcó la decisión de llevar la propuesta a diferentes localidades. “Por eso la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro empezó con esta difusión para llegar a la mayor cantidad de localidades posible y acercar el deporte a los vecinos”, señaló.
Quiroga planteó que el objetivo también es recuperar el vínculo de chicos y jóvenes con las disciplinas. “Son más de 57 las que se van a desarrollar en los Juegos”, recordó, al detallar que el espacio incluye juegos virtuales y simuladores de remo, automovilismo y fútbol, además de metegol, ping pong y fútbol tenis.
Infraestructura y proyección local
La convocatoria en Venado Tuerto fue uno de los puntos destacados por la organización, con un público que se fue sumando durante la jornada y un imán especial: la presencia de “Capi”, la mascota oficial, que funciona como símbolo y foto obligada para los más chicos.
En esa misma línea, Quiroga puso el foco en el crecimiento deportivo de la ciudad y valoró la pista de atletismo que se construye. Señaló que contar con infraestructura “cambia los parámetros de entrenamiento y de competencia”, y permite pensar en eventos de mayor escala.
Este viernes
La agenda continuará este viernes 30 con actividades durante toda la jornada, de 9 a 19, en Av. Santa Fe y Pueyrredón. El Fan Fest volverá a desplegar juegos, estaciones deportivas y propuestas culturales para seguir acercando los Juegos a la vida cotidiana.