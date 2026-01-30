Jueves y viernes

Fan Fest: Venado Tuerto ya palpita los Juegos Suramericanos

El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026 desembarcó este jueves 29 de enero en Venado Tuerto, en el Parque Municipal “General Belgrano”, con actividades deportivas y recreativas para toda la familia y la presencia de “Capi”, la mascota oficial. La agenda continúa este viernes 30, de 9 a 19, en Av. Santa Fe y Pueyrredón.