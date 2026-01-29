El Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026 llega a Villa Gobernador Gálvez

El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 desembarca este 1 de febrero en Villa Gobernador Gálvez con una propuesta pensada tanto para los más chicos como para adultos.
La ciudad será sede este domingo del Fan Fest itinerante rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una agenda diversa de actividades recreativas y deportivas para todas las edades. La propuesta, que se desarrollará en la Plaza del Ferroviario, combina experiencias interactivas, simuladores, clases abiertas, exhibiciones y la presencia de figuras destacadas.
Durante toda la jornada, de 10 a 20 hs en la Plaza del Ferroviario, habrá estaciones de juego, deportes participativos y simuladores tecnológicos que permiten experimentar diferentes disciplinas.
Los visitantes podrán disfrutar de metegol, tenis de mesa, mini golf y simuladores virtuales que reproducen experiencias de remo, ciclismo, fútbol, carreras de autos, penales, arco y flecha, entre otras.
La oferta incluye también clases dirigidas, exhibiciones y actividades organizadas por equipos municipales. La apertura está pensada para que cada familia encuentre una opción de entretenimiento saludable y deportiva.
La jornada se organiza en un cronograma que combina deportes, espectáculos y actividades abiertas, con momentos destacados a lo largo del día:
10:00 – Newcom (deporte adaptado), 11:30 – Clase de Ritmos y Zumba, 16:00 – Exhibición de Kung Fu, 17:00 – Básquet 3x3, 18:00 – Nueva Clase de Ritmos, 19:00 – Llegada de funcionarios y de la embajadora provincial Vanina Correa, 19:30 – Clase abierta de Cumbia Cruzada y 20:00 – Show musical de cumbia
Esta programación busca ofrecer alternativas variadas para que el público pueda participar activamente o simplemente disfrutar como espectador.
Subrayó que se trata de “una gran jornada para compartir en familia”, con propuestas accesibles en un espacio público.
La secretaria de Gobierno y Educación de la Municipalidad, Victoria Culasso, resaltó que el propósito del Fan Fest es no solo difundir la celebración deportiva internacional que se avecina, sino también promover la práctica regular de actividad física y valores vinculados al deporte entre los vecinos.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se llevarán a cabo entre el 12 y el 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en más de 57 disciplinas deportivas.
Se espera una concurrencia de espectadores que supere los 2 millones de personas en las sedes, con una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y por streaming.
La provincia ya se prepara con una importante inversión en infraestructura deportiva: desde nuevos estadios y centros acuáticos hasta microestadios, pistas de atletismo y villas deportivas que proyectan dejar un legado de largo plazo para la comunidad y el ecosistema del deporte regional.