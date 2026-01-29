Este fin de semana

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos 2026 llega a Villa Gobernador Gálvez

La ciudad será sede este domingo del Fan Fest itinerante rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una agenda diversa de actividades recreativas y deportivas para todas las edades. La propuesta, que se desarrollará en la Plaza del Ferroviario, combina experiencias interactivas, simuladores, clases abiertas, exhibiciones y la presencia de figuras destacadas.