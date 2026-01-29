Entregaron 17 camionetas adaptadas para patrullaje policial en el departamento San Lorenzo

El Ministerio de Justicia y Seguridad, continúa con la distribución de las 720 unidades 0 km adquiridas para reforzar el equipamiento y la capacidad operativa de la Policía provincial. En ese marco, este martes se entregaron 17 camionetas especialmente adaptadas para tareas de patrullaje en el departamento San Lorenzo.
El acto se desarrolló en la sede de la Unidad Regional XVII de la ciudad de San Lorenzo, con la participación de funcionarios del Ministerio, legisladores provinciales, autoridades policiales y representantes de gobiernos locales.
“El objetivo es brindarle seguridad pública a los habitantes de la provincia”, destacaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, afirmó que esta entrega viene a consolidar un plan integral de seguridad en la provincia.
"Para poder brindarle a la ciudadanía la tranquilidad y la paz social que estamos logrando, con un método que está dando resultados y que nos permite decir que esta entrega de vehículos, como de armamento no letal, como de uniformes, tiene que ver con la respuesta de la Policía de la provincia a este plan”.
El funcionario valoró la tarea del personal policial lo que permite “llegar hoy a un momento de la gestión consolidada, trabajando, recuperando territorio y presencia de la Policía en los distintos lugares, y llevar adelante la responsabilidad que como funcionarios nos compete, que es brindarle seguridad pública a los habitantes de la provincia de Santa Fe”.
“Respuesta rápida a los ciudadanos”
Por su parte, el subjefe de Policía de la provincia, Daniel Filchel, destacó que la fuerza cuenta actualmente “con una flota actualizada de móviles que nos permite trabajar y brindar seguridad a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Y esto se traduce en mejores acciones operativas a la hora de tomar una decisión”.
En esa línea, agregó: “Contar con estos recursos nuevos permite una amplia gama de toma de decisiones en la afectación de los mismos, no solamente del patrullaje, sino también de la prevención y de la respuesta rápida a los ciudadanos”.
Planificación estratégica
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, subrayó que "tener al personal dotado de la capacitación y de los elementos que se requieren, pero tener también a la Justicia, a la investigación penal y a la inteligencia”.
En tanto, la diputada provincial Silvana Distéfano sostuvo: “Nosotros peleamos mucho en la Legislatura por leyes que acompañen el crecimiento de nuestra provincia y todas las leyes que hicieron que la seguridad en la provincia de Santa Fe esté un poquito mejor. Venimos ya desde el inicio de la gestión con más de 60 móviles en todo el departamento y eso nos llena de orgullo”.
Las nuevas unidades
Las camionetas entregadas son marca Chevrolet, modelo Montana, y se encuentran totalmente equipadas para patrullaje. Forman parte de las 720 nuevas unidades adquiridas por el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Entre otras características, cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, además de pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.
Los vehículos están preparados para operar en zonas urbanas, rurales y caminos de difícil acceso, lo que los convierte en una herramienta clave para el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio provincial.